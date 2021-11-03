بشرى للجانبين| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

مازال موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021 يحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية لرغبة الملايين من المصريين المقيمين في السعودية في معرفة موعد عودتهم إلى أعمالهم، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد فتح رحلات الطيران المباشر بين البلدين ولقاحات كورونا المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

أصبح فتح الطيران المباشر بين المملكة العربية السعودية ومصر الذي اتخذته في أعقاب أزمة جائحة كورونا وشيكا عقب حزمة القرارات التي اتخذتها المملكة لرفع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عقب انحسار الفيروس وانخفاض أعداد الإصابة وفقا لتقارير وزارة الصحة السعودية حيث سمحت المملكة برحلات طيران مباشر للمطارات المصرية لـ5 فئات هم الدبلوماسيين و الأطباء والمدرسين والسعوديين المقيمين في مصر والحاصلين على جرعات اللقاح داخل المملكة قبل سفرهم لقضاء إجازتهم في مصر أو الدول الموضوعة على قائمة حظر استقبال الرعايا في فبراير الماضي.

موعد تسيير رحلات مباشرة بين مصر والسعودية

لم تصدر المملكة العربية السعودية قرارا بشأن تحديد موعد لتيسير رحلات طيران مباشرة إلى المطارات المصرية حتى الآن ولكن عقب رفع الحواجز المنظمة للمصلين داخل الحرم المكي وإزالة ملصقات الوقوف وعمل المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية منذ يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الماضي، لم يعد هناك أى عقبات في فتح رحلات الطيران السعودي لكافة الدول الموجودة على قائمة الحظر في إطار الإجراءات الاحترازية التي نصحت بها منظمة الصحة العالمية للسماح بعودة الطيران الدولي بين البلاد من إجراء تحليل pcr و قبل السماح بالسفر وبعد الوصول والحصول على جرعات اللقاح اللازمة للراغبين في السفر بين البلاد.

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موعد عودة الطيران المباشر بين مصر والسعودية

لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة العربية السعودية 2021

آخر أخبار فتح الطيران بين مصر والسعودية واللقاحات المعتمدة داخل المملكة من أبرز الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية مؤخرا حيث اعتمدت السعودية لقاح فايزر بيونتك وموديرنا وأكسفورد استرازينيكا و جونسون وقد أكدت هذه اللقاحات فاعليتها بنسبة 89% من خلال اختبارات سريرية دولية.