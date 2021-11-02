الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد توقف عامين.. الأقصر تستقبل أولى رحلات «مصر للطيران» من لندن

صورة لوصول الرحلة
صورة لوصول الرحلة

قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن أولى الرحلات البريطانية وصلت الأقصر قادمة من مطار هيثرو بلندن مباشرة، في أول تشغيل لرحلات هذا الخط السياحي الموسمي والذي توقف منذ عامين، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتزامنا مع مشاركة مصر للطيران -الناقل الوطني لمصر- افي فعاليات معرض سوق السفر العالمي WTM والمقام في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري.

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وأضاف أبوالعينين، أنه من المقرر تشغيل خط الأقصر لندن خلال الموسم الشتوي بواقع رحلة أسبوعيا بطراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد 140 راكبا وفقا لظروف التشغيل والعرض والطلب.

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وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

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ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

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وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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