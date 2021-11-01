بشرى للمنتظرين.. هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية ؟

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية ؟.. يتساءل كثير من المواطنين الراغبين بالسفر حول ميعاد فتح الطيران عبر محرك البحث "جوجل" باستمرار، حيث يبحث عدد هائل من المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى المملكة السعودية، لكي يؤدوا مناسك الحج ومناسك العمرة، وذلك فور تعطل حركة الطيران بين دولة مصر ودولة السعودية، منذ عدة أشهر طويلة، وذلك نتيجة لانتشار فيروس من ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية ؟

قامت المملكة العربية السعودية بإصدار في فبراير الماضي، قرارًا بتعليق دخول المواطنين المصريين لأرضهم بشكل غير دائم، وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا داخل البلاد، وذلك بسبب التزاحم في رحلات الحج ورحلات العمرة.

ميعاد فتح الطيران بين دولة مصر ودولة المملكة السعودية

وعن ميعاد فتح الطيران بين دول مصر والمملكة العربية السعودية، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الطيران المدني، أنَّ جميع الإجراءات والخطوات تبين على أنَّ عودة حركة الطيران بين دولة مصر والمملكة السعودية أصبحت قريبة جدا، مشيرا إلى وجود اتصالات باستمرار بين البلدين وذلك لسرعة عودة الرحلات بين دولة مصر والمملكة السعودية لوضعها الطبيعي بأقرب وقت متاح.

بينما عن تحديد ميعاد فتح الطيران بين دولة مصر والمملكة السعودية، أكد المصدر بوزارة الطيران المدني، على أنه لا يوجد موعد تم تحديده للفتح حتى موعدنا هذا، ولكن تداولت أخبار بداخل المملكة السعودية بشأن أن السعودية ستبدأ في رفع القيود للسفر بينها وبين الـ6 دول المعلق سفرهم لمواطنيها إلى المملكة السعودية ومن بينهم مصر بنهاية الشهر الحالي، أو خلال الشهر القادم على أقصى حد.

حركة الطيران بين دولة مصر ودولة السعودية

ولاسيما، أن دولة المملكة السعودية تشهد الان سير الرحلات اليومية لنقل جميع الفئات المستثناة من القرار التعليق للسماح بالدخول إلى المملكة العربية السعودية، وتتمثل فئات مستثناة من القرار تعليق الدخول لدولة المملكة العربية السعودية بالعاملين المصريين في القطاع الصحي السعودي وأسرهم، وجميع العاملين المصريين الذين حصلوا على جرعتي التطعيم في المملكة العربية السعودية، بالاضافة إلى المواطنين السعوديين والمواطنين الدبلوماسيين، إذ يتاح لهم التنقل بين دولة مصر ودولة السعودية، ولكن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت شركة مصر للطيران بتحديد عدد من التعليمات الجديدة، وذلك لسفر الفئات المستثناة للمملكة السعودية العربية، والتي تتمثل بإجراء فحص PCR لمن هما فوق 8 سنوات قبل السفر 72 ساعة.