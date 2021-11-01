الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية الكويت وبريطانيا يبحثان سبل تطوير العلاقات

أحمد ناصر المحمد
أحمد ناصر المحمد الصباح

بحث وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع وزيرالخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية وزير المرأة والمساواة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا إليزابيث تراس العلاقات الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط البلدين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الاثنين، في مدينة جلاسكو على هامش أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر (كوب 26) للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

الكويت بريطانيا

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