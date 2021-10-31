مفوضية الانتخابات العراقية: إتمام عد وفرز لجان مطعون بها في 6 محافظات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، إتمام العد والفرز اليدوي للجان المطعون بها بمحافظات (أربيل - كركوك - كربلاء - المثنى - القادسية - الأنبار)، بحضور ممثلي المترشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وأوضحت المفوضية - في بيانٍ اليوم الأحد - أن نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات، ستُرفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة.

وأشارت إلى أن غد الإثنين، سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما بعد غد الثلاثاء، فسيجري فيه استكمال محطات "ذي قار" نفسها.