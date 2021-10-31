الأحد 31 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مفوضية الانتخابات العراقية: إتمام عد وفرز لجان مطعون بها في 6 محافظات

الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، إتمام العد والفرز اليدوي للجان المطعون بها بمحافظات (أربيل - كركوك - كربلاء - المثنى - القادسية - الأنبار)، بحضور ممثلي المترشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وأوضحت المفوضية - في بيانٍ اليوم الأحد - أن نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هذه المحافظات، ستُرفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة.

وأشارت إلى أن غد الإثنين، سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة ذي قار، أما بعد غد الثلاثاء، فسيجري فيه استكمال محطات "ذي قار" نفسها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

تحت رعاية الرئيس.. نص كلمة رئيس الوزراء باحتفال اليوم العالمى للمدن

جريمة كشفها «الخوف».. أب يحتجز ابنته مقيدة بـ«جنازير» لمدة 3 سنوات

أعضاء بعثات دبلوماسية ومنظمات دولية: مركز الإصلاح بوادى النطرون ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان

مفاجأة «خوي».. مومياء مصرية تعيد فهم العالم لعلم التحنيط

وزير التموين يوضح ملامح الخطة الجديدة للوزارة أمام البرلمان اليوم

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أشرف زكى بعد فقدانه الذاكرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

مصر بلا طوارئ

القس. رفعت فكرى

مشروع قومى لمواجهة الخرافات

ماجدة الجندى

أيام برائحة «الياسمين»

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. صور متجددة

ماجد حبته

الكونجرس.. والكلاب!

د. منى حلمى

انتقام من وراء الكواليس

علي سعدة

الهالوين.. بين الحلال والحرام

مؤمن المحمدي

حسبة بسيطة

صور

«جاليرى فى الشارع».. «برج البرلس» تحول لـ«معرض مفتوح» بمشاركة ٣٥ فنانًا مصريًا وأجنبيًا

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تقديم قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية صفقة الغواصات الألمانية

الخارجية الفلسطينية: رئيس وزراء إسرائيل يتحدى المجتمع الدولي بمعاداته للسلام

"معلومات إسرائيلية".. ماذا وراء فرض واشنطن عقوبات جديدة على طهران؟