الأحد 31 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خوف الشىء من اللا شىء

محمد الليثي
محمد الليثي

موسيقى الناى

تبكى فى اللا شىء 

أن الذى بينى وبينك

مثل الذى بينى وبين الكلام

حين يرسم المسدس طرف الغمام

سلم على كوب الشاى

وأترك يد البندقية 

وأرسل حبة البرتقالة

إلى جانب وجه القمر

تراجع عن نظرات الصياد

ليس كل الوقت للوقت

وليس القتل للقتل

حين تكون الحياة 

بوابة خلفية

لخوف الشىء

من اللا شىء

ربما يجيئك على مهل

تسعة عشر شىء

بدون صوت

فى وصف الألم

تغرق ولا

لا وألف لا

سوف تترك أثرًا على النفس

وتموت من البكاء

حين لا تجد البطولة

تذكر طلقة الصمت

والدماء تأتى من خيام

الجالسين فى انتظار الموت 

ليس هناك مطر 

لا يرى

والندى يسقط 

على أحذية الجنود

فى سماء الشوارع 

وشمس.. فى بقايا الحياة

هناك نافذة ترى الشرق

والغرب غرب الوداع

وأنا راحل فى سفينة نوح

ليس لى باب

والمطر يحاصرنى

فى كراهية

حقيقة، موت المشاعر

سقط قناع الجنون

كلما كان يخفى موسيقى

البحر

حطت طيور القبائل

القتل يخرج من القلب

ليدخل إلى القلب

لا تلومونى

حين أترك قصيدتى

على باب حديقة الوحدة

ولوموا 

سفينة تركت فيها راياتى

كم كنت أحب مدينتى الأولى

نافذتى

قطتى

ذكرياتى

بداية الأفعال 

فى البدايات الصغيرة

إن القتل مثل الهواء

فى غروب النوافذ

حين تدخلنا النهايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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