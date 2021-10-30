محافظ أسيوط: رصف شوارع منطقة «شركة قلتة» بحي غرب

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري استكمال أعمال الرصف بشوارع حي غرب مدينة أسيوط، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2021/2022، والتي تأتي وفق خطة المحافظة الشاملة لتحسين، ورفع كفاءة الطرق حالة الشوارع الرئيسية والفرعية، وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات في كافة أنحائها.

وأوضح أن خطة الرصف المتعمدة في موازنة هذا العام تتم وفقًا للاولويات والاحتياجات، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية، وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع.

ومن جانبه، أكد محمد بشير رئيس حي غرب، أنه بناء على تكليفات محافظ أسيوط بتنفيذ الخطة الموضوعة للرصف ورفع كفاءة وتطوير الشوارع والميادين تم رصف شوارع شركة قلتة بحي غرب.

وتابع: يجرى استكمال الأعمال التي بدأت خلال الأسابيع الماضية في العديد من شوارع الحي، وتتم على عدة مراحل بعد استكمال أعمال التطوير بتركيب البلدورات وتنسيق الأرصفة.