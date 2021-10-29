فرض كردون أمني حول إحدى العقارات الآيلة للسقوط بدمنهور

انتقلت الأجهزة التنفيذية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور - تحت إشراف كامل على غطاس، رئيس المدينة - إلى عقار منكوب في شارع الأنصاري، مكون من دور أرضي وأربعة أدوار عليا، حيث تم فرض كردون أمني وفصل المرافق والخدمات، وجار العرض على لجنة الإنشاء الآيلة للسقوط، فيما صدر قرار بإزالة آخر دور في العقار.

وتلقت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة دمنهور، بلاغًا عن طريق وحدة الشكاوى، يفيد بسقوط شُرفة بالدور الأخير بإحدى العمارات الكائنة بشارع الأنصاري بالمدينة، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الواقعة، وتم فصل المرافق وفرض كردون وإزالة الأجزاء الخطر لحين العرض على لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العقار.

العمارة

وعاينت لجنة الأزمات والكوارث برئاسة المهندس محمد عباس، المنزل دون وجود أي إصابات بين السكان، فيما انتقلت الحماية المدنية إلى العقار المنكوب تحت إشراف اللواء محمد بلبع، مدير الإدارة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وشهدت محافظة البحيرة، الشهر الماضي، سقوط أحد العقارات بمدينة دمنهور بشارع الجيش، الأمر الذي أدى إلى مصرع 5 أشخاص، وتم إخلاء 5 عقارات عقب الانتهاء من أعمال اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لفحص تلك المنازل، وإخلاءها من جميع المواطنين.