النشرة المرورية.. كثافات متوسطة في شوارع القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية متوسطة، اليوم الخميس، في شوارع القاهرة والجيزة؛ تزامناً مع توجه الموظفين إلى مقار العمل والتلاميذ إلى المدارس.

شهد شارع فيصل وشارع الهرم وشارع السودان وأمام جامعة القاهرة، كثافات متحركة في حركة السيارات، وشهد المحور من ناهيا اتجاه كوبري 15 مايو، وكوبري 15 مايو اتجاه وسط البلد، كثافات عالية في حركة السيارات.

وتباطأت حركة سير السيارات أعلى كورنيش ماسبيرو اتجاه وسط البلد، وكورنيش المعادي اتجاه الدائري، وظهرت كثافات مرورية عالية أعلى الدائري من بعد الوصلة اتجاه الأوتوستراد ومن الأوتوستراد إلى دار السلام ومن طريق الواحات للوصلة، وكذلك الحال في طريق الأوتوستراد من الدائري للقلعة.

وظهرت كثافات عالية أعلى محور صفط اتجاه الجيزة، وكوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس، وأعلى كوبري صلاح سالم من العباسية للطيران ومن كوبري الجلاء ليوسف عباس، وكذلك الحال أعلى طريق السويس من بعد كوبري الجيش إلى كوبري أبو غزالة.

وشهد الدائري من المنيب للكورنيش وعند البساتين في الاتجاهين، كثافات متحركة أعلى طريق صلاح سالم من كوبري الفردوس لأرض المعارض، وطريق الكورنيش عند ماسبيرو اتجاه حلوان، ونفس الكثافات أعلى كوبري أكتوبر من صلاح سالم لرمسيس والعكس من التحرير لغمرة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى المحور من ناهيا للدائري، وكذلك الأمر من محور الخلفاوي عند ميدان الحدايق اتجاه م.نصر، وشارع الهرم من الطالبية لميدان الجيزة، وظهرت كثافات عالية أعلى الطريق الزراعي من قليوب للدائري، وصلاح سالم من العباسية للطيران، وكوبري أكتوبر من العباسية لرمسيس والعكس.

وفي هذا السياق، كثفت الإدارة العامة للمرور، من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، حيث قامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ووضعت الإدارة للمرور عددا من الأكمنة على الطرق السريعة لضبط المخالفين ووضع أجهزة رادارات لضبط السرعات، كما دفعت الإدارة بسيارات القوات الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.