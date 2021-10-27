محافظ البحيرة: ننتج ما يعادل 50% من الإنتاج الداجني سنويًا

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة حرص الدولة على دعم كافة سبل التنمية وتشجيع الإستثمارات خاصة فى المجال الحيواني والذي يعد من المشروعات القومية الواعدة الواجب تضافر كافة الجهود للنهوض بها نظراً لأهميتها فى إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة والإستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.

وأشار محافظة البحيرة أن المحافظات تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية بإجمالي ١.٩ مليون فدان وتضم ٦٣٠ جمعية زراعية و شهد قطاع الزراعة تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تشمل ٦٧ مزرعة ألبان بطاقة إنتاجية ٢٨٠٠ طن / يوم وكذا ٢٩١ مزرعة تسمين مواشي بطاقة إنتاجية ٦٤ ألف طن / سنة وتبلغ تلك النسب ٢٨٪ من إنتاج الجمهورية، كما يوجد بالمحافظة ٤١٥١ مزرعة دواجن بطاقة إنتاجية ١٨٣٥٠٠ طن سنوياً بما يعادل ٥٠٪ من إنتاج الجمهورية.

كما شهد قطاع الزراعة تنفيذ عدد ٥ مبادرات ( كارت الفلاح، استفاد منه ٤٧٧١٩٥ مستفيد - مشروع البرايم الذى يهدف إلى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين - مشروع الري الحقلي بهدف تغير نظام الري من الري بالغمر إلى الري الحقلي بالكهرباء وتغطية المراوي المكشوفة - مشروع IFAD لتدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين - منظومة GIZ لمتابعة مشروعات تطوير الري الحقلي).

هذا ويؤكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن حجم ما تم إنجازه من مشروعات تجاوز خلال الثلاثة أعوام الماضية ما تم إنجازه في سنوات عدة وما كان لذلك أن يتم لولا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة تنفيذ ٣٥٢٨ مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ ٧٢ مليار جنيه.