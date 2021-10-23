عبدالعزيز النحاس: الوفد يقدر جهود ودور المرأة في الحياة السياسية

قال النائب عبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، إن تكريم المرأة الوفدية في شخص شخصية وفدية جاء انحيازًا لسيدة أعطت للوفد حقه الكامل، وهي السيدة الفاضلة مواهب الشوربجي رئيس اتحاد المرأة الوفدية.

جاء ذلك خلال مؤتمر المرأة الوفدية برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، المنعقد اليوم السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالدقي، على غرار مؤتمر شباب الوفد، الذى عقد مؤخرًا بمدينة العين السخنة.

وأكد النحاس أن انحياز الوفد ورئيسه لهذه الشخصية المثالية جاء تقديرًا لرمز من رموز المرأة في حزب الوفد، وتقديرًا وإجلالًا للسيدة المصرية، لافتًا إلى أن هذا التقليد سيكون تقليدًا وفديًا مستمرًا.

ووجه النحاس التحية للحاضرين، مثمنًا حرصهم على المشاركة في تكريم المرأة الوفدية تقديرًا لجهودها ودورها في الحياة السياسية المصرية.

وانطلق منذ قليل، مؤتمر المرأة الوفدية برعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بأحد الفنادق الكبرى بالدقي، على غرار مؤتمر شباب الوفد، الذى عقد مؤخرًا بمدينة العين السخنة.

وبدأ قيادات حزب الوفد في الوافد على المؤتمر من الرجال والسيدات والشباب وأعضاء الهيئتين البرلماني في مجلسي الشيوخ والنواب وأعضاء الهيئة العليا ورموز الحزب بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات «أبوشقة» الذي وجه الدعوة إلى سيدات الوفد لحضور المرأة الوفدية تقديرًا لدورها فى الحياة السياسية المصرية.

ويتم خلال المؤتمر تكريم رائدات العمل النسائى بحزب الوفد، وتمثلهن السيدة مواهب الشوربجى رئيس اتحاد المرأة الوفدية لتاريخها المشرف على مدى سنوات عديدة فى خدمة الوفد، ويلقى المستشار بهاء الدين أبوشقة خطابًا سياسيًا مهمًا، يتناول فيه مجمل الأحداث السياسية.

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