السجن 3 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبى السابق

أصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، الحكم على محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالسجن لمدة 3 سنوات واجبة النفاذ في اتهامه بخيانة الأمانة في حكم جديد.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق، بمعاقبة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن، والتي أكدت الاتهامات المنسوبة له.

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيرى، اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.