السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبى السابق

محمد وزيري و هيفاء
محمد وزيري و هيفاء وهبي

أصدرت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، الحكم على محمد وزيري مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالسجن لمدة 3 سنوات واجبة النفاذ في اتهامه بخيانة الأمانة في حكم جديد.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق، بمعاقبة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن، والتي أكدت الاتهامات المنسوبة له.

وألقت الشرطة القبض على الملحن محمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، بتهمة النصب، وذلك بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، حيث تم استدعاؤه للتحقيق، وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد، الشهير بمحمد وزيرى، اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.

القنوات الفضائية حبس محمد وزيري محكمة جنح الشيخ زايد جنح الشيخ زايد واقعة مزورة محاكمة الجنائية الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جرائم النصب ياسر قنطوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

«الإفتاء»: حرمان المرأة من الميراث من الكبائر

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

غلق كافيه قبل إقامة حفل غنائى لمطرب شهير بمدينة نصر

حريق فى مصنع كبير للأثاث بدمياط

وقف 4 خدمات ببطاقات التموين عبر «مصر الرقمية»

تنازل ربة منزل عن اتهام جارها بمعاكستها فى الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم