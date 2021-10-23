حلوى مفضلة لـ كيت ميدلتون.. فما هى؟

تشتهر كيت ميدلتون باتباعها نمط حياة صحيا، إذ تحب تناول مجموعة متنوعة من الوجبات المغذية، مثل شراب العصائر على الإفطار وتناول السوشي على الغداء، أما العشاء فتفضل تناول الدجاج المشوي، لكنها أيضا تعشق تناول الحلوى، خاصة الحلوى البريطانية.

وتعد الحلوى المفضلة لـ كيت ميدلتون هي بودنج التوفي السائحة، فإن دوقة كامبريدج، تجد نفسها بعد العشاء، تبحث عن حلوى لذيذة بعد تناول الطعام من حين لآخر.

وتعد حلوى البودنج بصوص التوفي، مثالية لتناولها خلال أشهر الشتاء الباردة، فإن حلوى البودنج هو الطبق المفضل اللذيذ الذي يتم تقديمه عادة في قرية ستانفورد دينجلي، في بيركشاير بإنجلترا، وهو المكان الذي نشأت فيه كيت ميدلتون.

ووفقًا لمجلة People، قال الشيف الملكي رودي واروت: "كيت دائمًا ما تكون متحفظًة وهي دائمًا تكمل تناول أطباقها بلطف كبير، وبالنسبة للحلوى، فإنها تفضل تناول حلوى التوفي السائحة، الإسفنجية".

هل تريد أن تجرب الوصفة الملكية بنفسك؟ يتحدث الشيف دارين مكجرادي، الطاهي الملكي، الذي طهي الطعام لكل من الملكة إليزابيث، الأمير فيليب، الأميرة ديانا، والأمير وليام والأمير هاري لمدة 15 عاما، عن طريقة عمل الحلوى في قصر باكنجهام، بمكوناتها السرية ووصفتها المميزة.

قد كشف عن أن الملكة، التي اشتهرت بقواعد صارمة بشأن طعامها، كانت أيضًا من أشد المعجبين بتناول الحلوى، إذ قال الشيف: "تحب الملكة إليزابيث تناول الحلوى في قصر ساندرينجهام عندما يصبح الطقس باردًا بالخارج، وكذلك يفعل بقية أفراد العائلة المالكة".

مكونات بودنج التوفي “الحلوى المفضلة لـ كيت ميدلتون”

6 من التمر، منزوع النواة ومقطع إلى حوالي 8 قطع

1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

نصف لتر ماء مغلي

2 قطع زبدة

6 ملاعق سكر

1 كوب قطع شوكولاتة

1 بيضة

دقيق

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

لتحضير صوص حلوى التوفي اللزجة:

11 ملعقة سكر غامق

7 قطع زبدة

ربع كوب قطع شوكولاتة

9 ملاعق كبيرة كريمة ثقيلة

طريقة تحضير بودنج التوفي

الخطوة 1

تحضير الصوص عن طريق إضافة جميع المكونات إلى مقلاة ثقيلة، يتم تقليبها على نار عالية حتى يمتزج كل شيء، ثم يتم غلى المزيج ويُترك على نار خفيفة لمدة 4 دقائق.

الخطوة 2

يتم صب حوالي 1 - 2 كوب من الصوص في حوض بودنج 2 لتر مدهون بالزيت ونتركه حتى يبرد، ثم احتفظ بالصوص المتبقي وصبه فوق البودنج.

الخطوة 3

نضع التمر في وعاء مع بيكربونات الصودا والماء المغلي، ثم نقلب حتى تذوب الصودا ونتركها لتبرد، يمكن القيام بالخطوتين الأولى والثانية في اليوم التالي لتحضير الصوص.

الخطوة 4

ثم نخفق الزبدة والسكر حتى تصبح خفيفة ورقيقة، نضف البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق، ثم نضيف الدقيق، والبيكنج باودر ثم نضيف التمر ورقائق الشوكولاتة، ويتم سكب المزيج في الوعاء فوق الصوص الباردة.

الخطوة الخامسة

قم بتسخين البودينج، حتى يستوى، وعندما يصبح البودينج جاهزًا ، قم بإعادة تسخين الصوص المتبقي، واقلب البودنج في طبق ويسكب عليها الصوص.