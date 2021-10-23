السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

صبغ الشعر خلال فترة الحمل.. نصائح ومحظورات

صبغ شعرك أثناء الحمل
صبغ شعرك أثناء الحمل

هناك بعض الأشياء التجميلية التي قد ترغبين في مواصلتها حتى عندما تكونين حاملاً، ومنها صبغة الشعر، ولكن هل من الآمن استخدام صبغة الشعر أثناء الحمل أم أن المواد الكيميائية المستخدمة في الصبغات والمبيضات ستؤثر على نمو الطفل، ونرصد ذلك بحسب موقع" MomJunction ".

هل من الآمن صبغ شعرك أثناء الحمل؟

أن الأصباغ آمنة للاستخدام أثناء الحمل، والمواد الكيميائية في كل من الأصباغ الدائمة وشبه الدائمة ليست سامة كما أن كمية صبغة الشعر التي يمتصها الجلد أقل من أن تصل إلى الجنين.

ماذا يقول الخبراء عن صبغة الشعر والحمل؟

نظرًا لعدم وجود أدلة كافية، يوصي الخبراء فقط باستخدام صبغات الشعر بآمان، وقد تتلامس الصبغة مع فروة الرأس أو الجبهة، وعندما تصبح بشرتك أكثر حساسية أثناء الحمل، قد تسبب الصبغة الحكة.

ما هي صبغة الشعر الأفضل للاستخدام أثناء الحمل؟

أي لون شعر لا يحتوي على الأمونيا والبارابين والبيروكسيد والريسورسينول والبارا فينيلين ديامين آمن للاستخدام أثناء الحمل. اختبر الصبغة لمعرفة مدى توافقها مع بشرتك ، حتى لو كنت تشتري منتجًا آمنًا.

طرق طبيعية لصبغ شعرك أثناء الحمل

الحناء: اخلطي مسحوق الحناء مع مغلي الشاي وعصير الليمون ضعيه بالتساوي على الشعر واتركيه يجف ثم اشطفيه باستخدام شامبو خفيف يمنح شعرك ظلًا بني محمر أو أحمر برتقالي.

القهوة: قم بإعداد كوب من القهوة المحمصة الداكنة عن طريق تخمير نصف كوب من الإسبريسو امزجه جيدًا مع نصف كوب من البلسم الذي يترك على الشعر. ضعيه على شعر نظيف ومبلل، اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه، يغمق شعرك ويضيف لونًا أيضًا إلى الشعر الرمادي.

شاي البابونج: مغلي الشاي المركز يعمل على تفتيح شعرك ويغطي أيضًا الشعر الرمادي بللي الشعر بالماء، وضعي شاي البابونج ، واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه، يعطي الشعر لونًا مشرقًا جميلًا.

عصير الجزر: يمنح شعرك ظل برتقالي محمر يدوم لأسبوعين، اخلطي عصير الجزر مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ، وضعيه على الشعر، اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بخل التفاح إذا كنت تريد ظلًا أحمر أعمق، استخدم عصير البنجر بدلاً من عصير الجزر.

عصير الليمون: يعطي لونًا دائمًا للشعر، والذي لا يمكن تفتيحه إلا مع مرور الوقت ضعي العصير الطازج بالتساوي على الشعر واتركيه لمدة ساعة اجلس تحت أشعة الشمس للحصول على أفضل النتائج يمكنك الحصول على خصلات من أشعة الشمس (بنية) ستحبها.

ممارسات التجميل ترغبين في مواصلتها تكونين حاملا هذه الأشياء بيان أسلوبك استخدام صبغة الشعر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة المصرية

جولة لرئيس الهيئة العامة للبترول بمشروعات شركة السويس

مدبولى: مصر تعتز بالروابط التاريخية والعلاقات الممتدة مع ألبانيا

السجن 3 سنوات لمدير أعمال هيفاء وهبى السابق

«الإفتاء»: حرمان المرأة من الميراث من الكبائر

تعرف على مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى التقارير الثلاثة الموجودة على مكتب الملك عبدالله الثانى؟

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د. محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون منطقة فى بيت لحم بحماية الجيش الإسرائيلى

الخارجية الفلسطينية: المواقف الدولية لا ترتقى لمستوى فظاعة إرهاب الاحتلال

400 مستوطن بتعزيزات عسكرية يقتحمون أراضي جنوب بيت لحم