صبغ الشعر خلال فترة الحمل.. نصائح ومحظورات

هناك بعض الأشياء التجميلية التي قد ترغبين في مواصلتها حتى عندما تكونين حاملاً، ومنها صبغة الشعر، ولكن هل من الآمن استخدام صبغة الشعر أثناء الحمل أم أن المواد الكيميائية المستخدمة في الصبغات والمبيضات ستؤثر على نمو الطفل، ونرصد ذلك بحسب موقع" MomJunction ".

هل من الآمن صبغ شعرك أثناء الحمل؟

أن الأصباغ آمنة للاستخدام أثناء الحمل، والمواد الكيميائية في كل من الأصباغ الدائمة وشبه الدائمة ليست سامة كما أن كمية صبغة الشعر التي يمتصها الجلد أقل من أن تصل إلى الجنين.

ماذا يقول الخبراء عن صبغة الشعر والحمل؟

نظرًا لعدم وجود أدلة كافية، يوصي الخبراء فقط باستخدام صبغات الشعر بآمان، وقد تتلامس الصبغة مع فروة الرأس أو الجبهة، وعندما تصبح بشرتك أكثر حساسية أثناء الحمل، قد تسبب الصبغة الحكة.

ما هي صبغة الشعر الأفضل للاستخدام أثناء الحمل؟

أي لون شعر لا يحتوي على الأمونيا والبارابين والبيروكسيد والريسورسينول والبارا فينيلين ديامين آمن للاستخدام أثناء الحمل. اختبر الصبغة لمعرفة مدى توافقها مع بشرتك ، حتى لو كنت تشتري منتجًا آمنًا.

طرق طبيعية لصبغ شعرك أثناء الحمل

الحناء: اخلطي مسحوق الحناء مع مغلي الشاي وعصير الليمون ضعيه بالتساوي على الشعر واتركيه يجف ثم اشطفيه باستخدام شامبو خفيف يمنح شعرك ظلًا بني محمر أو أحمر برتقالي.

القهوة: قم بإعداد كوب من القهوة المحمصة الداكنة عن طريق تخمير نصف كوب من الإسبريسو امزجه جيدًا مع نصف كوب من البلسم الذي يترك على الشعر. ضعيه على شعر نظيف ومبلل، اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه، يغمق شعرك ويضيف لونًا أيضًا إلى الشعر الرمادي.

شاي البابونج: مغلي الشاي المركز يعمل على تفتيح شعرك ويغطي أيضًا الشعر الرمادي بللي الشعر بالماء، وضعي شاي البابونج ، واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه، يعطي الشعر لونًا مشرقًا جميلًا.

عصير الجزر: يمنح شعرك ظل برتقالي محمر يدوم لأسبوعين، اخلطي عصير الجزر مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند ، وضعيه على الشعر، اتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه بخل التفاح إذا كنت تريد ظلًا أحمر أعمق، استخدم عصير البنجر بدلاً من عصير الجزر.

عصير الليمون: يعطي لونًا دائمًا للشعر، والذي لا يمكن تفتيحه إلا مع مرور الوقت ضعي العصير الطازج بالتساوي على الشعر واتركيه لمدة ساعة اجلس تحت أشعة الشمس للحصول على أفضل النتائج يمكنك الحصول على خصلات من أشعة الشمس (بنية) ستحبها.