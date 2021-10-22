ارتفاع جماعي في الإصابات اليومية بكورونا بعدد من الدول العربية

أظهرت بيانات وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الجمعة، ارتفاعا جماعيا في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في الأردن والمغرب والجزائر والكويت مقارنة بما تم تسجيله يوم أمس الخميس.

ففي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1494 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة مقابل 1473 إصابة أمس، ليصل الإجمالي إلى 849 ألف حالة، فيما تم تسجيل 12 وفاة جديدة بإجمالي 10 آلاف و930 حالة، وتماثل 567 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 820 ألفا و902 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3 ملايين و858 ألفا و464 حالة، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3 ملايين و451 ألفا و982 حالة.

وشهد المغرب ارتفاعا ملحوظا في الإصابات اليومية، حيث سجلت وزارة الصحة 430 إصابة جديدة مقارنة بـ 255 حالة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 943 ألفا و652 حالة، فيما تم تسجيل 352 حالة شفاء بإجمالي 923 ألفا و609 حالات بنسبة 97.9%، وتسجيل 7 وفيات جديدة ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و600 حالة بنسبة 1.5%.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 84 إصابة جديدة مقابل 70 حالة أمس، ليصل الإجمالي إلى 205 آلاف و683 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى 5 آلاف و883 حالة، وتماثل 61 حالة للشفاء بإجمالي 141 ألفا و78 حالة.

وامتد الارتفاع إلى الكويت، حيث سجلت وزارة الصحة 32 إصابة جديدة مقابل 25 حالة أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 412 ألفا و481 حالة، فيما سجلت حالة وفاة واحدة جديدة ليصل الإجمالي إلى 2460 حالة، بينما سجلت 33 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 409 آلاف و523 حالة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 46 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد وتعافي 36 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.