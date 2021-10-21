نيوزيلندا وبريطانيا تبرمان اتفاقية للتجارة الحرة

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الخميس، أن بلادها توصلت إلى اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا.



واعتبرت أردرن أن الاتفاقية الجديدة ستسرع الانتعاش الاقتصادي لنيوزيلندا بعد جائحة كورونا.



وقالت: "هذه الاتفاقية تخدم اقتصاد نيوزيلندا ومصدريها ، حيث نعمل على إعادة الاتصال وإعادة البناء والتعافي من كوفيد - 19 والتطلع إلى المستقبل".



من جانبه، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاقية بأنها "تتويج لشراكة طويلة ودائمة" بين البلدين.

وقال إنه "أمر جيد لاقتصادينا، إذ يعزز فرص العمل والنمو ونحن نستعيد البناء بشكل أفضل بعد الجائحة. ونحن نتشارك بالفعل في روابط عميقة من التاريخ والثقافة والقيم، وأتطلع إلى الفصل التالي من صداقتنا".



وقالت أردرن إن هذه الخطوة التي تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ والتي سيتم الانتهاء من نصّها في الشهور القادمة ستسمح لنيوزيلندا بـ"وصول غير مسبوق" للسوق البريطانية.



وسوف تلغي بريطانيا جميع الرسوم الجمركية على الصادرات النيوزيلندية، مما يوفر على المصدرين حوالي 8ر37 مليون دولار نيوزيلندي (2ر72 مليون دولار أمريكي) سنويا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.