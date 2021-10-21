الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ثلاثة من أعضاء مجلس الأمن يدينون «نمط استفزازات» كوريا الشمالية

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أدان العديد من الأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن الدولي سلوك بيونج يانج، وذلك على خلفية التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية.

وقال مندوبو فرنسا وأيرلندا وإستونيا في تصريحات مشتركة إن "إطلاق الصاروخ يوم الاثنين يشكل جزءا من نمط من الاستفزازات"، في إشارة إلى سلسلة من عمليات الإطلاق الصاروخي قامت بها كوريا الشمالية في الأسابيع القليلة الماضية.

ودعا المندوبون بيونج يانج إلى الامتثال لمقتضيات عقوبات الأمم المتحدة، وأدلى المندوبان الأمريكي والبريطاني بتصريحات مماثلة.


وعقد مجلس الأمن المكون من 15 عضوا اجتماعا مغلقا حول هذا الأمر في نيويورك الأربعاء، لكنه لم يخرج فى البداية بموقف مشترك.
 

وكانت أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن تجربتها الأحدث بإطلاق صاروخ باليستي جديد من غواصة لم تكن تستهدف الولايات المتحدة، مضيفة أنه لا حاجة لأن "تقلق واشنطن أو تتألم" بسببها.


وأعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، عن قلقه من ردود الفعل "غير المنطقية" من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول "ممارستها (واشنطن) المشروعة للحق في الدفاع"، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.


وحذرت بيونج يانج فى البيان من أنه "إذا لم تكن لديهم مشكلات تتعلق بممارستنا المشروعة للسيادة، فلن يقع أبدا حادث يثير التوترات فى شبه الجزيرة الكورية، ولكن إذا اختارت الولايات المتحدة وأتباعها الخيار الخاطئ، فإن ذلك يمكن أن يكون عاملا مساعدا لعواقب أكثر خطورة".

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وائل لطفي

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