الإثنين 18 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا إسحق يترأس الاجتماع العام الأسبوعى بكنيسة أبى سيفين بطما

الأنبا إسحق
الأنبا إسحق

ترأس الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، مساء اليوم، الاجتماع العام الأسبوعي بكنيسة القديس أبوسيفين بتل زوكي بطما.

وشارك في فعاليات الاجتماع كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط وسط إجراءات احترازية مكثفة؛ للحد من التجمعات، كما التقى نيافته بكهنة قطاع كنائس قرى تل الذوكي بطما، لمتابعة شئون الخدمات الروحية بالكنائس والأمور الرعوية بها. 

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويُعد عيد الصليب هو أحد الأعياد السيدية الكبري والمهمه في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتحتفل الكنائس بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة والدة الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.

وتعود ذكري اكتشاف الصليب بعد أن ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها حوالي 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.

وفي اورشليم اجتمعت الملكة هيلانة بالقديس مكاريوس أسقف أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك، وبعد جهد كبير أرشدها إليه أحد اليهود الذي كان طاعنا في السن، فعثرت على 3 صلبان واللوحة التذكارية المكتوب عليها يسوع الناصرى ملك اليهود واستطاعت أن تميز صليب المسيح بعد أن وضعت شخصا قد مات وكان أهله في طريقهما ليدفنوه فوضعته على الصليب الأول والثاني فلم يقم، وأخيرا وضعته على الصليب الثالث فقام لوقته فأخذت الصليب المقدس ولفته في حرير كثير الثمن ووضعته في خزانة من الفضة في أورشليم بترتيل وتسابيح كثيرة، وأقامت كنيسة القيامة على مغارة الصليب وأودعته فيها، ولا تزال مغارة الصليب.

الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما الاجتماع العام الإسبوعي كنيسة القديس ابو سيفين بتل زوكي فعاليات الاجتماع وشمامسة الكنيسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

حسن الرداد يكشف حقيقة مشهد لـ دلال عبدالعزيز فى «سابع جار»

شريف منير يكشف لـ«الدستور» أسباب انسحابه من عرض فيلم «ريش»

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من ميركل لبحث مستجدات الأزمة الليبية وسد النهضة

طفرة غير مسبوقة في توصيل الغاز للمنازل (إنفوجراف)

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

بعد إساءته لمصر.. مطالب بسحب تكريم وزارة الثقافة لفيلم ريش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الولايات المتحدة الأمريكية في الظلام..!

أحمد المريخي

حراك عنصرى فى بلاد حقوق الإنسان

محمود خليل

أوهام «التدين الشعارى» تتحطم على صخرة الواقع

أنيس البرعصى

البهجة تسيرعلى قدمين فى شوارع هذه المدينة

ماجد حبته

ضمير موظفى جوجل وأمازون!

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

صور

لقطات من رابع أيام مهرجان الجونة 2021

رابع أيام مهرجان الجونة.. إطلالات مثيرة لنجمات الفن

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يُغادر مراسم إحياء ذكرى «رابين»

بوجدانوف والسفير الإسرائيلى لدى موسكو يبحثان التعاون الثنائى

«اشتيه» يطالب الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين