الرئيس الجزائرى يحيى ذكرى شهداء «مجازر 17 أكتوبر»

وقف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، دقيقة حدادًا؛ ترحمًا على أرواح الشهداء وتخليدًا لضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها، أن تبون قام بوضع إكليل من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء.

وجرت المراسم بحضور رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة الجزائرية، وكذلك رئيس أركان الجيش الجزائري.

كان الرئيس تبون قد قرر أمس السبت، الوقوف دقيقة صمتًا في كل عام، عبر كامل الأراضي الجزائرية تخليدًا لأرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر 1961 بالعاصمة الفرنسية باريس.

