الأحد 17 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تصاعد الضغط على مسئول سابق في وزارة العدل بشأن مخطط التخريب الانتخابي لترامب

كلارك وترامب
كلارك وترامب

يواجه جيفري كلارك مساعد المدعي العام السابق قرارًا بشطب وظيفته واتهامات بعد تقرير تفصيلي عن مكائد نيابة عن الرئيس السابق دونالد ترامب.

جيفري كلارك، والذي كان يعمل كبير محامي البيئة السابق بوزارة العدل متهم بالتآمر مع  الرئيس السابق دونالد ترامب لتقويض نتائج انتخابات 2020 في جورجيا وولايات أخرى، يواجه تحقيقات أخلاقية في واشنطن قد تؤدي إلى إلغاء محتمل، بالإضافة إلى تحقيق رقابي قد يؤدي إلى إحالة جنائية.

ووفقاً لصحيفة الجارديان في عددها الصادر اليوم الأحد، فقامت لجنة قضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بالتدقيق في ملف مساعد المدعي العام السابق لمدة عامين تقريبًا لفحص سلوك كلارك.

وجاء تقرير اللجنة الشامل المكون من 394 صفحة بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر، وشمل شهادة طوعية من القائم بأعمال النائب العام السابق جيفري روزن ونائبه، ريتشارد دونوغو، وكشفوا كيف خاطب كلارك بشكل خاص مع ترامب حول طرق الضغط على روزين للمساعدة في بدء تحقيق في اتهامات لا أساس لها من تزوير التصويت في جورجيا وولايات أخرى فاز بها جو بايدن.

تقارير تشير أن كلارك  حث على مخطط ترامب للتخريب الانتخابي

وأشار التقرير إلى أن كلارك حاول مرارًا وتكرارًا "حث روزن على مساعدة مخطط ترامب للتخريب الانتخابي"، بما في ذلك من خلال إخبار روزن بأنه إذا وافق على الانضمام إلى عصابتهما لإلغاء نتائج الانتخابات، فإن كلارك سيرفض عرضًا قدمه ترامب له ليصبح مدعيًا عامًا. مكان روزين.

وكانت طلبت لجنة مجلس الشيوخ من كلارك الإدلاء بشهادته طوعا في يوليو لكنه رفض.

ومن جانبه، قال السناتور شيلدون وايتهاوس، أحد كبار الديمقراطيين في الهيئة القضائية ، في بيان لصحيفة الجارديان: "إما أن جيفري كلارك كان متملقًا مغامرًا يتطلع إلى تسجيل نقاط مع رئيس معاملات، أو كان ترسًا في مخطط أكبر لسرقة الانتخابات.

"شهادة كلارك تحت القسم ستكون مهمة للغاية للوصول إلى الحقيقة الكاملة، وهذا هو السبب في أنه من الصعب للغاية تخيل أنه يتجنب الإدلاء بشهادته - سواء أمام الكونجرس أو أمام هيئة محلفين كبرى."

وفي سياق متصل، قدمت أقلية الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ في تقرير منفصل دفاعًا فاترًا عن تصرفات ترامب وكلارك، مشيرًا إلى أن ترامب "استمع إلى جميع نقاط البيانات" في اجتماع البيت الأبيض حيث تم تهديد العديد من الاستقالات، و"رفض" المسار الذي روج له كلارك مع ترامب الواضح. بركاته. 

كما انتقد جراسلي الديمقراطيين لإصدار تقريرهم قبل الاستماع إلى كلارك وتلقي المزيد من الوثائق.

وقبل يومين من تقرير الأغلبية، وقع حوالي 36 من المحامين البارزين والمسؤولين السابقين في وزارة العدل شكوى أخلاقية نظمها محامون يدافعون عن الديمقراطية الأمريكية والتي طلبت أيضًا من المستشار التأديبي في واشنطن التحقيق في سلوك كلارك مع مراعاة العقوبات.

كتب المحامون أن كلارك "أدلى بتصريحات كاذبة حول نزاهة الانتخابات في جهد منسق لنشر بيان رسمي من وزارة العدل الأمريكية بأن نتائج الانتخابات في ولايات متعددة كانت غير موثوقة".

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: الجيش المصري فاجأ العالم بنصر كاسح في أكتوبر أذهل المعتدين

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من «مصحف الأزهر»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-10-2021

الرئيس السيسي: رسالة الإسلام التي تلقاها النبي رفعت من قيمة العلم والمعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رحيل بحجم النجاة.. وداعا الروائية ليلى الأطرش

حسين دعسة

البرلمان العربي يؤكد للعالم أبعاد "الوصاية الهاشمية" ورعاية الملك عبدالله الثاني للقدس

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

عن أخلاقيات النصر الأكتوبري!

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 7 دول: إسرائيل تبدء تدريبات "العلم الازرق".. ما أهدافها؟

بسبب نشاطه الاستخباراتي في الجولان: كيف اغتالت إسرائيل النائب السوري مدحت الصالح؟

مظاهرة أمام مستشفى إسرائيلي نقل إليه أسير مضرب عن الطعام منذ 88 يومًا