السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لسائق والمؤبد لنجله بتهمة قتل وإصابة جيرانهم في بولاق الدكرور

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة سائق بالإعدام شنقًا، والمؤبد لنجله ؛ لاتهامهما بإطلاق النيران على جيرانهم بسبب خلافات سابقة بينهم مما أسفر عن مصرع وإصابة 4 مواطنين بمنطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل القضية 

وجاء في قرار إحالة القضية رقم 530 34 لسنة ۲۰16 جنايات قسم بولاق الدكرور، المقيدة برقم ۹۲۱۰ لسنة ۲۰۱6 کلي جنوب الجيزة، أن النيابة العامة تتهم حسين عبد اللطيف محمود العمراني، 60 سنة، سائق بشركة الشرقية للدخان، حمادة حسين عبد اللطيف محمود،  ۲۸ سنه ، مشرف مبيعات بالشرقية للدخان، أنهما قتلا المجني عليه رجب محمد مصطفی عمدا مع سبق الإصرار، في منطقة بولاق الدكرور.

وتبين أن نشبت مشاجرة بين المجني عليه ونجل المتهم الأول على آثرها بيتا النية على التخلص منه ومن عائلن ، فتوجها لهم لمسكنهما وأطلقا عليهم الأعيرة النارية .

كما أنهما شرعا في قتل المجني عليها إيمان محمد سید عمدا مع سبق الإصرار، فأصيبت بطلق ناري في الجسم، وتم إسعافها ، كما شرعا في قتل المجني عليه عباس فتحي عباس عمدا، و المجني عليه مصطفى السيد أحمد عمدا.

واستمعت النيابة إلى أقوال يوسف محمد مصطفى، ۵۰ سنة ، ربة منزل، وقالت أنه على إثر مشاجرة سابقة في ذات يوم الواقعة بين المتهم الأول ونجلها تعدي كلا منهما علي الأخر وتم فض تلك المشاجرة فوجئت بقيام المتهم بالطرق علي باب مسکنها وبحوزته سلاح ناري – مسدس-  وقام بدفعها ودلف داخل المنزل باحثا عن نجلها وأطلق عدة أعيرة نارية صوب المتوفي محدثة إصابته التي أودت بحيادته وصوب المصابين ، وعقب خروجه من المنزل أطلق عيار ناري، صوب المصاب الرابع.

وقال رئيس مباحث قسم الطالبية ، أنه ورد بلاغًا للقسم من الأهالي بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وبالوصول تقابل مع الأهالي وأبلغوه بما حدث، وتبين وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليهم.

محكمة جنايات الجيزة بولاق الدكرور إطلاق النيران النيابة سلاح نارى الإعدام

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وائل لطفي

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