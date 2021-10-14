نائبة التنسيقية تستمع لمتطلبات ومشكلات المرأة فى الواحات (صور)

عقدت اليوم الخميس، النائبة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمر حاشد للمرأة الواحاتية للاستماع لمتطلبات المرأة فى الواحات، والوقوف على المشكلات التى تواجهها والعمل على حلها مع كامل الاحترام للعادات والتقاليد الخاصة بالمرأة الواحاتية.

نائبة التنسيقية تستمع لمتطلبات ومشكلات المرأة

جاء ذلك فى ظل تأكيد نائبة التنسيقية على دعم المرأة وحقها الأصيل فى التمكين الإقتصادى والسياسي .

وطرحت نائبة التنسيقية، بالمؤتمر عدد من الموضوعات أبرزها عن كيفية إدماج المرأة الواحاتية في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التدريب والتسويق والتشبيك للتمويل خاصة في مجال للحرف اليدوية "السجاد والنول"، حفاظا على التراث الواحاتى وتوفيرا لحياة كريمة لهن، إلي جانب مطالبهن في مجال الصحة، خاصة فيما يتعلق بأمراض الدم التى يعاني منها البعض في الواحات مثل مرض الهيموفيليا ومرض الخلايا المنجلية التي أصبحت متزايدة في الواحات البحرية، فضلا عن حاجتهم الماسة لكل ما يتعلق ببرنامج مودة وزيادة الوعي.

نائبة التنسيقية تستمع لمتطلبات ومشكلات المرأة

وأكدت نائبة التنسيقية، على أهمية دور المرأة في المناطق الحدودية كونها خط الدفاع الشعبي الأول على الحدود المصرية، مشيدة بدورها في إعداد أجيال عديدة تحب وطنها بإخلاص وتعمل على حمايته دون كلل أو ملل أو انتظار مقابل، موضحة أنها تعمل على توفير الفرصة لهن للتعبير عن آرائهن ودعمهن بمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تمكنهن من تحقيق مزيدا من النجاح والانتصارات.

نائبة التنسيقية تستمع لمتطلبات ومشكلات المرأة

نائبة التنسيقية تستمع لمتطلبات ومشكلات المرأة