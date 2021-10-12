الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وجه بالاستعانة بالشركات المصرية

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت «بيت مصر» بباريس.. ويوجه بالاستعانة بالشركات المصرية لإضافة الطابع التراثي في البناء

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، اجتماعًا مع شركة "سيكرا" الشركة المنفذة لمشروع بناء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس، وذلك على هامش مشاركة الوزير في الدورة (212) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، لإلقاء كلمة مصر والمجموعة العربية.

وتناول اللقاء معدلات تنفيذ مشروع "بيت مصر" منذ توقيع العقد في منتصف يونيو 2021، وحتى الآن، حيث تم استعراض الخطوات التي تمت من الأعمال الإنشائية وكذلك تطرق اللقاء إلى اختيار بعض مواد بناء البيت من مصر، مع التأكيد على ضرورة التواصل مع الشركات المصرية العاملة في ميدان خامات البناء؛ لتزويد المشروع ببعض المنتجات لإضافة الطابع التراثي في بناء وتجهيز البيت المصري.

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"

ووجه عبدالغفار بأهمية الالتزام بموعد تسليم البيت في بداية أبريل 2023، وبدء استقبال الطلاب في العام الجامعي ذاته، وعلى هامش الاجتماع، تفقد د. خالد عبدالغفار موقع بناء "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية في باريس، برفقة لورانس ماريون المفوض العام للمدينة الجامعية ومدير مشروع بيت مصر، وعدد من المهندسين الاستشاريين.

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومتابعة معدلات التنفيذ لمشروع "بيت مصر"، مشددًا على ضرورة تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والجداول الزمنية المُعدة مُسبقًا، كما تفقد حجرات الإدارة وشاهد نموذجًا لحوائط الواجهات التي تأخذ الطابع الفرعوني، ما يجسد الهوية المصرية، وسط مجتمع المدينة الجامعية متعدد الجنسيات.

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"

كما التقى عبدالغفار بمدير المشروع بمقر المكتب الثقافي المصري بباريس، حيث اطلع الوزير على خطوات تنفيذ المشروع، مؤكدًا على أهمية المتابعة اليومية لموقع العمل ومتابعة عملية اختيار المواد الخام ومعدلات التنفيذ.

في السياق، التقى د. عبدالغفار بأعضاء جمعية "بيت مصر"، وقدم لهم الشكر على المجهود الكبير المبذول في عملية بناء "بيت مصر"، مؤكدًا أهمية المشروع الذي يعد واجهة مهمة لمصر في فرنسا وداخل المدينة الجامعية الدولية بباريس.

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"

ويهدف "بيت مصر" إلى توفير غرف للطلاب المصريين الدارسين في أنحاء باريس، إضافة إلى المركز الثقافي وأن يكون له الطابع المصري داخل قلب العاصمة الفرنسية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الجامعي، ودعم النشاط الثقافي والحضاري والتعليمي بين الجانبين المصري والفرنسي.

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"

 

وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"
وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"
وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"
وزير التعليم العالي يتفقد منشآت "بيت مصر"

رئيس التحرير

وائل لطفي

منير

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