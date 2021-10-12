«التعليم» تكشف حقيقة تخصيص قنوات صوتية لتلاميذ الصفوف الاولى يالمرحلة الإبتدائية

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حقيقة ما تم تداوله بشأن تخصيص قنوات صوتية لطلاب الصفوف الابتدائية الاولى على بنك المعرفة المصرى.

وقال فى تصريح خاص : لا علاقة لنا به وهذا ابتزاز للعلامة والاسم والملكية الفكرية لبنك المعرفة المصري.



بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، تنوعت تصريحات الدكتور طارق شوقي حول العملية التعليمية.

وجه الوزير، الطلاب بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة التي منها: «بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، منصة حصص مصر، قناة مدرستنا (1) و(2)».

قال إن جميع هذه الوسائل توفر شرحًا وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية، يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وشدد على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين.

فى سياق متصل، تفقد الدكتور طارق شوقى، اليوم، مدرسة النيل الثانوية بنات التابعة لإدارة مصر القديمة؛ لمتابعة سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد 2022/2021.

وهنأ الطالبات بالعام الدراسى الجديد متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح والتفوق، مؤكدًا حرص الوزارة على انتظام الدراسة بالمدارس حضوريًا هذا العام، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، دون معوقات.

وحرص على تفقد فصول المدرسة، والمعامل، والمكتبة وناقش الطالبات حول انتظام العملية التعليمية هذا العام، والعائد من حضورهن، وأشاد الوزير بنسبة الحضور أثناء تفقد فصل لطالبات الصف الثالث الثانوى حيث أكدت الطالبات أهمية الحضور، وحرصهن على الاستفادة من شرح المعلمين.

ووجه الدكتور طارق شوقي بمتابعة مصادر المذاكرة المتعددة والتي منها "بنك المعرفة المصري EKB، ومنصة إدارة التعلم LMS، ومنصة حصص مصر، وقناة مدرستنا (1) ومدرستنا (2)، لافتًا إلى أن جميع هذه الوسائل توفر شرح وأسئلة تفاعلية ومراجعات نهائية للمناهج للمرحلة الثانوية يقدمها أكفأ المعلمين مجانًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

وخلال الزيارة، شدد على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين، مع التشديد على إتباع كافة إجراءات الأمن والسلامة والوقاية داخل المدارس، فضلًا عن تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم المدارس ومتابعة حالة النظافة بها لوقاية الطلاب ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى نهاية الجولة، بأداء المعلمين وحرصهم على استخدام الوسائل التعليمية المختلفة، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن مدرسة النيل الثانوية للبنات تتكون من ٢٤ فصلًا تعليميًا، ومجهزة بالسبورات التفاعلية، وعدد الطلاب ٧١٠ طالبة، وبها ٧ حجرات لممارسة الأنشطة التعليمية، بالإضافة إلى معمل للغات، وملحق بالمدرسة قاعة فيديو كونفرانس.