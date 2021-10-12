«مياه المنيا»: إجراءات واستعدادات استباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار

أكد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، أن هناك تكليفات من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس القابضة للمياه والصرف الصحي، بوضع خطة لمواجهة مخاطر التقلبات الجوية والأمطار الشديدة بموسم الشتاء المقبل، وذلك من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار.

وأوضح السعيد أن الشركة قامت برفع حالة الطوارئ، وعمل الاستعدادات وحصر أعداد المعدات والعاملين بالشركة، وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة، وحصر النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار بالمحافظة، وخطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتى يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف السعيد أنه تمت مراجعة التجهيزات والاحتياجات المطلوبة وتوفيرها، وتجهيز المعدات، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط، ووضع خطط للتعاون بين فروع الشركة المختلفة، من أجل الاستعانة بالمعدات والعمالة فى المناطق الأكثر سخونة، والتى تشهد سقوط مياه الأمطار بكميات أكبر من غيرها.

كما تم تكليف القطاعات المعنية بتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وتمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 والتنسيق بين غرفة الطوارئ بالشركة والشركة القابضة وعمليات المحافظة والجهات المعنية، والتواصل الإعلامي مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر أي بيانات جديدة لإعلام المواطنين بها وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية، وفرق التطهير، وفرق متابعة المحطات علي جميع مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

وكانت بعض المركز والمناطق بمحافظة المنيا قد شهدت سقوط أمطار خفيفة في على دائرة محافظة المنيا ( ملوى ـ دير مواس - بندر المنيا ) حيث تم انتشار سيارات الكسح ذات السعات الكبيرة أسفل الكوبرى الأوسط لمدينة المنيا الجديدة خشية لتجمع مياه الأمطار أسفله وكذا سيارة آخري أسفل نفق كوبرى النيل من الناحية الغربية لكسح مياه الأمطار المجتمعة أول بأول.