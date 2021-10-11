«مطرب في ملهى ليلي وشاب غير مسئول».. أدوار فنية لـ عمرو دياب

يصادف اليوم ميلاد الهضبة الفنان عمرو دياب، الذي كان لظهوره صدى كبير، استطاع أن يؤثر بفنه على الأجيال منذ أن لمع نجمه، رغم ذلك لم يدخل في مجال التمثيل سوى في 4 أعمال فنية، والتي لاقت شهرة واسعة.

فيلم السجينتان

كان أول مشاركة للفنان عمرو دياب تم عرضه عام 1988، وشارك في بطولته سماح أنور ويوسف شعبان، ومن إخراج أحمد النحاس.

وظهر عمرو دياب مطرب في ملهى ليلي ويتزوج إلهام شاهين التي تقوم بدور زينب، ثم يجبرها على الرقص و يتركها للمرض والسجن لتخرج مع صديقه لها.

فيلم العفاريت

الفيلم تم عرضه عام 1990، ولاقى الفيلم صدى واسع حتى وقتنا هذا، فقد تناول قضية أطفال الشوارع، ويظهر عمرو دياب بشخصية المطرب الذي يتعرف على طفلة من الشارع، ويصل إلى الشخصية التي كانت تخطفهم "الكتعة"، وينقذ الطفلة، وتتعرف مديحة كامل على ما حدث للطفلة وتكتشف أنها خطفت طفلتها.

الفيلم من تأليف ماجدة خير الله، وإخراج حسام الدين مصطفى، وشارك فى بطولته نعيمة الصغير، وحمدى الوزير.

فيلم آيس كريم في جليم

يحكي عن “سيف” الذي يعمل في نادي فيديو ويحاول إثبات موهبته في الغناء ولكن تواجهه عقبات كثيرة، وتم طرده من عمله وينتهي به الحال في السجن بالإسكندرية ليخرج منه بصديق يؤلف أشعار ويساعده لصعود المجد.

الفيلم من تأليف مدحت العدل، وإخراج خيرى بشارة، وشارك فى بطولته أشرف عبد الباقى، وسيمون، وحسين الإمام، وجيهان فاضل.

فيلم ضحك ولعب وجد وحب

عرض الفيلم ١٩٩٣، وظهر عمرو دياب بدور الشاب المهمل ابن عمر الشريف الذي يعيش هو وأصدقائه حياة غير مسؤولة ويتعرف على امرأة سيئة المسعى والتي تقوم بدورها الفنانة يسرا ويرفض والده زواجهما.

الفيلم من بطولة عمرو دياب ويسرا وعمر الشريف مع حنان ترك، حسين الشربينى، سناء يونس، علاء ولي الدين، أحمد أدم، تأليف وإخراج طارق التلمساني.