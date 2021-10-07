الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب يطلق «رايقة» من ألبوم «عيشني»

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب اليوم الخميس، أحدث أغاني ألبومه الجديد “عيشني” من خلال أغنية جديدة باسم “رايقة” على إحدى تطبيقات الموسيقى الشهيرة لإطلاقها على قناته على اليوتيوب خلال الساعات القادمة.

تصدر النجم عمرو دياب، خلال الساعات الماضية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذلك ببرومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "رايقة".

وتعتبر أغنية "رايقة" إحدى أغنيات ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد الذي يحمل أسم "عيشني" وتصدر البرومو الخاص بالأغنية المركز الخامس للمحتويات الرائجة بموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "رايقة" هي الأغنية الثانية من ألبوم "عيشني" حيث طرح عمرو دياب الأيام الماضية أولى أغنيات الألبوم بعنوان "حلو التغيير" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.

وكان الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته "حلو التغيير" عبر خدمة فودافون وتطبيق أنغامي، وفور طرحها تصدرت الأغنية ترند موقع تويتر.

يذكر أن عمرو دياب طرح هذا الصيف ثلاث أغنيات هي" الدنيا بترقص"، "اتقل"، و"أحلى ونص".

وكان الهضبة قد تصدر المطربين الأكثر استماعا في شهر سبتمبر عبر تطبيق أنغامي.

تصدرت أغنية "حلو التغيير" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للفنان عمرو دياب، عقب طرحه الأغنية بساعات قليلة.

تصدرت نور عمرو دياب ابنة «الهضبة» مؤشرات البحث على جوجل، وذلك بعدما أطلقت تصريحات تقول من خلالها أن والدها عمرو دياب لم ينفق عليه ولم تراه منذ انتشار فيروس كورونا.

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب عيشني أغنية جديدة باسم “رايقة” رايقة تطبيقات الموسيقى اليوتيوب

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