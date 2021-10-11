الإثنين 11 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أنت الحظ».. عمرو دياب يطلق برومو أغنيته الجديدة في عيد ميلاده الـ 60

عمرو دياب
عمرو دياب

طرح النجم عمرو دياب اليوم الاثنين البرومو الترويجي لأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم “أنت الحظ” من ألبوم “عيشني” ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم “عيشني” وذلك عبر القناة الرسمية له على موقع الفيديوهات يوتيوب من خلال قناته الرسمية.

ويتعاون الهضبة عمرو دياب في أغنية “أنت الحظ” مع كل من الشاعر الغنائي تامر حسين والذي تعتبر هذه الأغنية الرابعة له التي يتعاون فيها مع “الهضبة” في ألبوم “عيشني” والأغنية من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم وهندسة صوتية وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس .

ويأتي إطلاق برومو الأغنية الجديدة بالتزامن مع احتفال الهضبة عمرو دياب بعيد ميلاده الـ60 واحتلاله صدارة التريند.

وخلال الساعات الماضية تصدر هاشتاج رايقة عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب طرحه الأغنية الجديدة من ألبوم "عيشني" تحت عنوان "رايقة".

ترصد "الدستور" كيف تفاعل المغردون مع أغنية "رايقة" للنجم عمرو دياب.

وعلقت مي البنا، أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على "تويتر" قائلة: "خلينا متفقين ان اغنية رايقة بتاعت عمرو دياب عظمة".

"اغنية رايقه بتاعت عمرو دياب الجديده مشفتش فى جمالها" بهذه الكلمات عبرت منه حامد أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحتها الشخصية على "تويتر" عن حبها وإعجابها بأغنية "رايقة" للفنان عمرو دياب.

وتصدرت أغنية “أحلى ونص” للهضبة عمرو دياب الاستماعات فى مصر، حيث احتلت المركز الأول عبر منصة أنغامي.

ونشر التطبيق الشهير عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، الأغاني التي تصدّرت الاستماعات في معظم الدول العربية لشهر سبتمبر  في مصر، السعودية، لبنان، العراق، الجزائر، المغرب وتونس، فيما أتت أغنية “على عيني” للمطرب احمد كامل في المركز الثاني ، ليحلّ حماقي ثالثًا مع “لو هتسيب”

عمرو دياب الهضبة عمرو دياب الهضبة البرومو الترويجي أنت الحظ عيشني تامر حسين

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