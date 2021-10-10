الإثنين 11 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مفاجأة.. أسعار العملات القديمة 2021 .. عملة واحدة تجعلك مليونير

جريدة الدستور

 أسعار العملات القديمة 2021 واحدة من الهوايات التى تستقطب الكثيرين من جامعى العملات القديمة سواء داخل مصر أو خارجها وهناك فريقان من جامعى العملات القديمة فهناك من يجمعهم من أجل الهواية وأخر للتجارة فلك أن تتخيل أن العملة القديمة التى تملكها تستطيع أن تغير لك حياتك وتجعلك منك مليونير فقد ارتفعت أسعار العملات القديمة لعام 2021

أسعار العملات القديمة 2021 

فققد شهد هذا العام ارتفاعا كبير فى أسعار العملات القديمة وخاصة النادرة منها فكلما ندرت العملة زاد ثمنها، فقد ارتفع سعر العملة الفضية لريال السلطان فؤاد المعروف ب20 قرشا ليبدأ من 100 ألف جنيه، حتى مليوني جنيه مصري، ولكن بشرط أن يكون مكتوب على وجهة العملة من جهة الكتابة يجب تواجد تاريخ 1920 مدون على العملة  وعبارة السلطة المصرية ومن الجهة المقابلة مدون عليها اسم  السلطان فؤاد والتاريخ الهجري 1335، وهناك أيضا عملة الجنيه القديم الذى يحمل صورة جملين، ومدون علية عبارة "اتعهد بان ادفع لدى الطلب جنية واحد مصرى والشلن الورق المدون علية  «الدولة المصرية»،والذى  صدر أواخر عصر الملك فاروق، يقدر  ويعتبرا من  أندر العملات المتواجدة، وسعرها بالسوق يصل إلى نحو 150 ألف جنيه.

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وهناك ايضا ال5 مليمات، وهى  عملة معدنية يبدا سعرها من 15 ألف جنيه،الى 25 ألف جنيه بشرط ان تحتفظ بكامل جودتها دون أن تُلمس، هو ، بالاضافة  أن تكون من إصدار سنة 1973، ومدون عليها صورة صقر، وكتابة في الجهة الأخرى عليها رقم الإصدار».

اختيار أسعار العملات القديمة 2021 

تاتى مجموعة من الاشتراطات تحدد سعر العملات القديمة تاتى من أبرزها ندرة العملة العملة وارتفاع الطلب عليها من الهواة الأمر الذى يرفع من سعرها بالإضافة إلى حالة العملة وشكلها بالية او جديدة مازالت تحتفظ برونقها وتم الاحتفاظ بها بالشكل المطلوب فالعملة البالية ستنخفض سعرها اما الجديدة فسيزداد الطلب عليها .

أسعار العملات القديمة 2021 العملات القديمة جمع العملات القديمة النادرة الجنيه القديم السلطان فؤاد اسعار العملات القديمة

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