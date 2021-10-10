الأحد 10 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قوات الإنقاذ النهري تبحث عن ضحايا ميكروباص كوبري الساحل

الإنقاذ النهري
الإنقاذ النهري

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لاستخراج ضحايا حادث انقلاب ميكروباص في نهر النيل.

وأوضح مصدر أمني أنه لم يتم العثور على ضحايا حتى الآن وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات استخراج أي ناجين من الحادث.

وأضاف المصدر أن رجال الإنقاذ النهري والمسطحات المائية يكثقون من جهودهم لانتشال أي ضحايا من الحادث، وسط تسيير لحركة السيارات بواسطة رجال المرور، وتم وضع حواجز حديدية بمحيط موقع الحادث لحين الانتهاء من عمليات البحث.

 وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط سيارة داخل النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه، ويتم البحث عن أي ناجين في الحادث.

انقلاب ميكروباص كوبري الساحل انقلاب ميكروباص رجال المرور المسطحات المائية قوات الانقاذ النهري

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