جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢١ للعاملين بالقطاع العام، اعرف تفاصيل مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢١.. يبحث العاملين بالقطاعات العامة عبر محرك البحث "جوجل" عن مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021، وموعد صرف مرتبات أكتوبر.

وتضع وزارة المالية الخريطة الزمنية لصرف مرتبات أكثر من 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، عن طريق كتاب دوري، حدد الأيام الخاصة بصرف مرتبات شهر أكتوبر.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

"الدستور" تستعرض فى هذه السطور موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

البنوك تقرر إنهاء إجراءات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 مبكرًا؛ حيث بدأت وزارة المالية باستعدادات كبيرة شهر أكتوبر 2021 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، هذا الشهر مبكراً، حيث من المتوقع أن تقوم البنوك بتسلم مرتبات هذا الشهر، إجازة المولد النبوي الشريف الرسمية، يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، والتى سيتم ترحيلها من الإثنين الموافق 18 أكتوبر 2021، وفقا لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى آخره.

وتبدأ فى صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 بعد يوم واحد من استئناف عمل البنوك بعد عطلة المولد النبوي الشريف وعطلتي الجمعة والسبت.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للعاملين بالدولة

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

حددت وزير المالية، موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

يتم صرف المرتبات شهر أكتوبر 2021، للعاملين في 33 وزارة وهيئة، يوم الأحد 24 أكتوبر.

2- ثم بدء الصرف 20 وزارة وهيئة، يوم الاثنين 25 أكتوبر.

3- ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر.

4- يتم صرف المرتبات أكتوبر 2021، لجميع الوزارات والجهات الأخرى، والمتخلفين عن الصرف في مواعيدهم، يومي الأربعاء 27 والخميس 28 أكتوبر.

موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2021

وأصدر قطاع وزارة المالية إعلان كل 3 شهور، في الكتاب الدوري الخاص بالمواعيد المخصصة لصرف رواتب الموظفين، التابعين للجهاز الإداري للدولة في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات، حيث يتم توزيعهم على عدد من الأيام لتجنب التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصرف الآلي، وبمكاتب البريد المختلفة خاصة في ظل جهود الدولة، لمواجهة انتشار كورونا المستجد.