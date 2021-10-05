الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تفاصيل.. مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 قطاع خاص وعام

صرف رواتب
صرف رواتب

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021  قطاع خاص وعام من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، وذلك من قبل الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد الصرف وفقا للجدول الذي اعتمدته وزارة المالية والخريطة الزمنية لصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر. 

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 قطاع خاص وعام

انتهت وزارة المالية من اعتماد الكتاب الدوري الربع سنوي خلال العام المالي الحالي (2021- 2022) الصادر بشأن تنظيم صرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر أكتوبر من ماكينات الصرف الآلي للبنوك بجميع محافظات الجمهورية لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الموظفين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة منهم حيث يتم صرف رواتب أكثر من 7 ملايين موظف خلال الفترة من (24 – 28 ) أكتوبر الجاري، وذلك ضمن الخطة الوقائية المتبعة في ذروة الموجة الرابعة من الفيروس و ارتفاع معدلات الإصابة وفقا لتقارير مستشفيات العزل.

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جدول صرف رواتب شهر أكتوبر 2021 قطاع خاص وعام

وضعت وزارة المالية جدول صرف رواتب شهر أكتوبر حيث تم تخصيص يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر لصرف رواتب موظفي أكثر من 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية أبرزهم ( الصحة والتموين والتضامن والنقل والقوى العاملة والهجرة والسياحة والبترول والقوي العاملة ...) فيما تم تخصيص يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر لصرف رواتب موظفي 13 وزارة وهيئة لعل أبرزها ( الداخلية و الأوقاف و الثقافة و الآثار والإسكان والتجارة والصناعة والطيران المدني و...) فيما تم تخصيص يوم الثلاثاء 26 أكتوبر لصرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة أبرزهم ( العدل والتخطيط والكهرباء والشباب والموارد المائية والزراعة و التربية والتعليم،..) وتم تخصيص يومي (27 و 28) أكتوبر لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف وباقي الجهات. 

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 الخريطة الزمنية لصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2021

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 والخريطة الزمنية لصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر من أكثر التساؤلات التي تشغل بال ملايين من الموظفين حاليا عقب إصدار وزارة المالية الكتاب الدوري الربع سنوي لصرف الرواتب حيث تم تخصيص الفترة من (23-29) نوفمبر لصرف الرواتب والفترة من (22-28 ) لصرف الرواتب.

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