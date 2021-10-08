الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 لكافة القطاعات (تفاصيل)

صرف مرتب
صرف مرتب

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 ننشرها عبر هذا التقرير، نظرًا لارتفاع عمليات البحث عنها، لاختلاف مواعيد قبض رواتب الموظفين في بعض الشهور، بالجهاز الإداري للدولة كما نستعرض توقيت صرف الرواتب عن شهري نوفمبر وديسمبر.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021

ومن هذا الجانب، أوضح قطاع الحسابات، في وزارة المالية، أنه تم انتهاء تخصيص الكتاب الدوري، الذي يوضح الخريطة الزمنية لقبض رواتب أكثر من سبعة ملايين، موظف/ة، في الجهاز الإداري بمصر، عن شهر 10 الجاري وذلك خلال الفترة من "أربعة عشر-ثمانية عشر" أكتوبر، حيث يتم قبض رواتب موظفي، ثلاثة وثلاثون وزارة وهيئة أيضا  حكومية يوم أربعة وعشرين أكتوبر ويتم قبض رواتب عشرين وزارة وهيئة وأيضا مصلحة حكومية يوم خمسة وعشرين أكتوبر 2021، ثم بدء قبض مرتبات أكثر من ثلاثة وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم ستة وعشرين أكتوبر فيما تم تخصيص يومي سبعة وعشرين وثمانية وعشرين أكتوبر 2021، لصرف باقي الجهات وأيضا المتخلفين عن القبض في مواعيدهم المحددة.


مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2021

وفي سياق منفصل، وضعت وزارة المالية المصرية، الكتاب الدوري المتخصص في تحديد توقيت قبض مرتبات شهر أكتوبر 2021 وأيضا شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، حيث يتم صرف مرتبات العاملين في الجهاز الدوري للدولة خلال الفترة من "ثلاثة وعشرين – تسعة وعشرين" نوفمبر فيما تم تخصيص الفترة من "الثاني والعشرون-الثامن والعشرون" ديسمبر لصرف مرتبات جميع الموظفين.

 

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