اضبط إشارة تردد قناة on Time Sport الناقلة لمباراة مصر وليبيا

تردد قناة on Time Sport لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير تردد القناة عبر القمر الصناعي المصري النايل سات وموعد ومكان انعقاد المباراة وتشكيل المنتخب المصري في المباراة.

تردد قناة on Time Sport لمشاهدة مباراة مصر وليبيا

يرغب الملايين من عشاق كرة القدم بمختلف دول العالم في ضبط تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي المصري النايل سات لمتابعة أحداث مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الليبي في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في دولة قطر 2022 وذلك عبر التردد 11861 الاستقطاب الرأسي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 بتقنية HD ذات صورة وصوت بجودة عالية حيث تعرض القناة العديد من البطولات الرياضية المحلية والعالمية طوال الـ24 ساعة.

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

تنعقد مباراة المنتخب المصري ونظيره الليبي في الجولة الثالثة من تصفيات القارة السمراء "إفريقيا" المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الإثنين الموافق 11 أكتوبر 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً في مدينة بنغازي الليبية حيث تغلب المنتخب المصري على المنتخب الليبي في المباراة التي أقيمت في مصر على استاد برج العرب يوم الجمعة الماضية تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في أول اختبار رسمي له وجهازه الفني المعاون حيث يتم حاليا إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاعبي المنتخبين المصري والليبي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لتتمكن من خوض المباراة.

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تشكيل المنتخب المصري في مباراة اليوم

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة on Time Sport لمشاهدة مباراة مصر وليبيا والتي تنعقد اليوم الاثنين بالتشكيل التالي:-