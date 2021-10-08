الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

On Time Sport.. تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وليبيا

تردد قناة أون تايم
تردد قناة أون تايم سبورت

يرغب الكثير من المصريين في معرفة تردد قناة أون تايم سبورت، لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم.

وزادت معدلات البحث حول معرفة تردد أون تايم سبورت عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويرصد "الدستور" تردد قناة أون تايم سبورت وهي كالتالي:
 وتقدم قناة On Time Sport  محتوى رياضي مميز على مدار الساعة من كافة الماتشات والدوريات الأوربية والعربية والذي يستهدف عشاق كرة القدم.

وتعتبر قناة أون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية المجانية على الإطلاق والتي يسهل ضبطها على القمر الصناعي نايل سات.
 

تردد قنوات أون تايم سبورت على نايل سات

ويبحث عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي عن أحدث تردد لقناة أون تايم سبورت في محركات البحث المختلفة على الإنترنت، لمشاهدة أحداث الماتشات الرياضية.
 

اسم القناة: أون تايم سبورت “On Time Sport HD”

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11861
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
الاستقطاب رأسي

وتعد قناة On Time Sport الأولى في الوسط العربي والتي تحظى بأعلى التقييمات اليومية، وذلك للتميز المحتوى الرياضي الاحترافي الذي تقدمه القناة

 وتعد قناة Ontime Sport إحدى القنوات الرياضية المجانية غير المشفرة التي يمكن لمحبيها مشاهدتها دون دفع رسوم العضوية ، وتحرص أون تايم سبورت على تبني كافة التقنيات والتقنيات الحالية.

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ويستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم ، اليوم الجمعة 8 / 10 / 2021 ، منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وتقام المباراة تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في أول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد الأداء الضعيف في مباراتي أنجولا والجابون حيث فاز المنتخب في اللقاء الأول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

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