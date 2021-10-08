تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022

نستعرض لكم فى هذا التقرير تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الليبي اليوم الجمعة 8-10-2021، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.



تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

وأعلنت شبكة أون تايم سبورت نقل مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم حصريًا على قنواتها الرياضية، بالإضافة لنقل مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" والتي يشارك فيها الزمالك المصري أمام برشلونة الإسباني وعدد من الفرق الآخرى.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا فى تصفيات كأس العالم

تنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المصرية المباراة بشكل حصري عبر قانتها أون تايم سبورت أتش دي On Time Sport HD.

تردد قناة On Time Sport HD لمشاهدة مباراة مصر وليبيا

اسم القناة On Time Sport HD تردد القناة 11861 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي تصحيح الخطأ: 5/6

موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

تنطلق مباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضم مباريات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

موعد مباراة مصر وليبيا فى الجولة الرابعة من التصفيات

بينما يخوض منتخب مصر مباراة آخري أمام ليبيا فى الجولة الرابعة يوم الإثنين 11 أكتوبر، واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على السفر لليبيا في الخامسة من مساء السبت المقبل؛ استعدادًا للمباراة التي تحتضنها مدينة بني غازي.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة ليبيا في الجولة الثالثة

الترتيب المنتخب عدد المباريات عدد النقاط 1 ليبيا 2 6 2 مصر 2 4 3 الجابون 2 1 4 انجولا 2 0

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: احمد حجازي وأكرم توفيق ومحمود حمدي الونش وأيمن أشرف

وسط الملعب: عمرو السولية ومحمد النني وعبدالله السعيد

الهجوم: محمد صلاح ورمضان صبحي ومصطفى محمد.