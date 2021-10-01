الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيفية ضبط تردد قناة الزمالك الجديد «Zamalek TV» عبر نايل سات

تردد قناة الزمالك
تردد قناة الزمالك 2021

تردد قناة الزمالك 2021 الجديد من أكثر الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر محرك البحث العالمي جوجل من قبل جمهور القلعة البيضاء، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير كيفية ضبط إشارة بث القناة عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وأبرز البرامج الرياضية التي تعرض عبر شاشتها ومعلومات عن نشأة القناة.

كيفية ضبط تردد قناة الزمالك 2021 الجديد

يستطيع الملايين من عشاق نادي الزمالك الاستمتاع بمشاهدة كافة المبارات التي يخوضها لاعبي النادي في كافة البطولات المحلية والدولية مثل (كرة اليد والقدم والسباحة.. وغيرها) عبر قناة Zamalek TV عبر القمر الصناعي المصري نايل سات والتي يمكن ضبط إشارة بثها على التردد 12092 واستقطاب عمودي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل تصحيح الخطأ 27500 وبجودة عالية HD طوال مواعيد بث القناة الـ24 ساعة حيث تقدم القناة محتواها بشكل مجاني بدون تشفير حيث تعرض كل ما يخص النادي أولا بأول من صفقات وتدريبات.

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برامج قناة الزمالك الرياضية عبر شاشة Zamalek TV

تعرض قناة Zamalek TV عبر شاشتها عدة برامج تليفزيونية رياضية ترفيهية وفقا لأحدث تقنيات البث التلفزيوني، حيث تقدم محتواها بشكل مجاني بدون تشفير ومن أبرز البرامج التي تعرضها برنامج زملكاوي وبرنامج التالتة يمين وبرامج فن وهندسة وبرنامج الاستوديو التحليلي لكافة المبارايات وبرنامج زملكاوي وبرنامج أخبارنا والتي يقدمها مجموعة مميزة من المذيعين ومقدمي البرامج كما تعرض القناة كافة مباريات البطولات التي يشارك فيها كل فرق النادي بكافة الرياضات سواء المحلية أو الدولية بجودة عالية HD طوال أوقات بث القناة ال24.

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معلومات عن نشأة قناة Zamalek TV

يحصد تردد قناة الزمالك 2021 نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكتروني قبل مباريات النادي والتي بدء بثها التجريبي يوم 31 ديسمبر 2019، وانطلق أول فاعليات بثها يوم 22 يناير 2020، وتتخصص في إذاعة المبارايات الرياضية بكافة أنواعها مرة القدم كرة اليد كرة السلة والسباحة وغيرها من البطولات التي يشارك فيها نادي الزمالك الرياضي، كما يعرض أحدث صفقات النادي ومران الفريق الأول.

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