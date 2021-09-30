أسامة نبيه: لا علاقة للمال باستقالتى من الزمالك.. ولم أطلب أى شىء شخصى

شائعات كثيرة طالت أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الزمالك، لتفسير استقالته من جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، فى مقدمتها وجود خلافات مع اللجنة المؤقتة لإدارة النادى بعد أن طلب الحصول على مكافأة مضاعفة عقب تتويج الزمالك بدرع الدورى.

بينما ردد البعض أن سبب الاستقالة وجود خلافات حادة بين «نبيه» و«كارتيرون»، فيما ذهب فريق إلى أن الاستقالة سببها تلقيه عرضًا مغريًا لتدريب أحد الأندية. ومن أجل حسم الأمر تواصلت «الدستور» معه للوقوف عند الأسباب الحقيقية للاستقالة، واستطلاع رأيه فى عدة ملفات تشغل بال مشجعى كرة القدم فى مصر.

■ ما حقيقة تفسير رحيلك عن الزمالك بسبب تأخر صرف مستحقاتك المالية؟

- كلام غير حقيقى على الإطلاق، ولم أتكلم فى يوم من الأيام مع أى مسئول فى الزمالك عن مستحقاتى الشخصية أو أى أمور تخص شخصى فقط.

■ ردد البعض أن سبب غضبك هو عدم حصولك على مكافأة فوز الزمالك بدرع الدورى؟

- غير صحيح، أنا ابن من أبناء النادى، والزمالك له فضل كبير علىّ، ولم أطلب أى شىء شخصى منذ عملى مساعدًا للفرنسى باتريس كارتيرون.

خلافى مع الإدارة يرجع لبعض الأمور المتعلقة بفريق الكرة وذكرتها للجنة المؤقتة خلال الاجتماع الذى عقد منذ أيام.

أوضحت لهم الأزمات التى يعانى منها الفريق، ولم يكن لى أى مطلب شخصى على الإطلاق، وحديثى مع اللجنة كان هدفه الصالح العام، لأن الفريق يفتقد التنظيم الإدارى وتنقصه أدوات، وبعض النجوم لا يلتزمون بالمواعيد المحددة للتدريبات.

■ لماذ تلاحقك شائعات أنك حريص على تحقيق مكاسب شخصية؟

- لو أننى أبحث عن مصالحى الشخصية لتمسكت ببقائى فى منصبى لأكثر من هدف، أولها دعم نجلى يوسف بعد تصعيده للفريق الأول، الموسم الماضى.

يعلم الجميع أن لى مستحقات متأخرة منذ سبع سنوات ولكنى لم أطلبها، ولو كنت أفكر فى المكاسب الشخصية لانتظرت فى منصبى لحين الحصول عليها أولًا.

■ هل تدخلت لتصعيد نجلك يوسف للفريق الأول؟

- لم أتدخل فى قرار تصعيد يوسف، واستشعرت الحرج فى هذا الموضوع تحديدًا، وتركت لكارتيرون الحرية فى تحديد مصير نجلى، والرجل مقتنع به جدًا.

رفضت استمرار نجلى مع الزمالك فى الموسم الجديد، وكنت أفضل إعارته لمدة موسم، خاصة أنه تلقى العديد من العروض أبرزها من فاركو الصاعد حديثًا لدورى الأضواء والشهرة.

من وجهة نظرى وجود اللاعب داخل المستطيل الأخضر والمشاركة بشكل أساسى يرفعان من لياقته البدنية والذهنية، وبعدها يعود لبيته نجمًا كبيرًا ليحجز مكانه فى التشكيل الأساسى، وهذا أفضل من الاستمرار على الدكة، لكن «كارتيرون» تمسك ببقائه.

■ وماذا طلبت من الإدارة قبل رحيلك؟

- تحقيق مطالب الجهاز الفنى لفرض الانضباط، حتى نحافظ على ما تحقق من نجاح الموسم الماضى تمثل فى التتويج بلقب الدورى، رغم أن الظروف لم تكن على ما يرام، ولكن تغلبنا على كثير من الصعاب بالجهد والعرق والعمل بجماعية وحب وإصرار.

■ وهل هناك أى خلافات بينك وبين كارتيرون؟

- علاقتى بكارتيرون جيدة للغاية، وهناك تعاون كبير بينى وبينه، ولى دور كبير مع باقى أفراد الجهاز الفنى فى الاختيارات والتشكيل، والحديث عن تهميشى غير صحيح، لو حدث ذلك لرحلت على الفور لأنى لست من ذلك النوع الذى يقبل مثل تلك الأمور.

■ يعانى الزمالك من أزمة كبيرة تتعلق بوقف القيد، كيف يؤثر ذلك على فرصه فى المنافسة؟

- لن تكون هناك أى أزمة، والأفضل للزمالك عدم ضم أى صفقة جديدة وتكفى عودة المعارين، فهم بالفعل إضافة قوية لباقى المجموعة. صفوف الفريق مكتملة بالفعل.

الزمالك فريق كبير، لكن مسابقة الدورى تتطلب مزيدًا من الاستقرار الذى يلعب دورًا حاسمًا فى الفوز باللقب.

التتويج بأكبر عدد من البطولات مهمة الفريق فى الموسم الجديد، وهى مهمة ليست سهلة، ولذلك على المسئولين أن يكونوا أكثر حرصًا على مصلحة الفريق من خلال إزالة العقبات التى تواجه اللاعبين والجهاز الفنى قبل انطلاق الموسم.

■ تردد أن كابتن حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة النادى دائم الصدام مع الجهاز الفنى وفريق الكرة، ما تعليقك؟

- كابتن حسين السيد أحد أبناء النادى المخلصين، ولم يحدث أن افتعل أزمة مع الجهاز الفنى أو اللاعبين وعلاقتى به جيدة، ولكن ألتمس له العذر، فهناك أمور مضطر لمواجهتها مثل الضرائب أو أخطاء فى العقود وأشياء من هذا القبيل ولكنه محب للنادى ويعمل بكل إخلاص.