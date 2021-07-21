الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الان.. تعرف على تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات

نادي الزمالك
نادي الزمالك

تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات.. يبحث كثير من المواطنين عن تردد القناة عبر محرك البحث "جوجل"، فيتابعها العديد من عشاق جمهور نادي الزمالك، والمصريين متابعي كرة القدم والرياضة عن تردد قناة الزمالك الجديد على النايل سات، وذلك عقب إقامة إدارة القناة بتجديد وتحديث تردد قناة الزمالك.

تستعرض "الدستور" في ذلك التقرير تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات لعشاق النادي الأبيض.

 تردد قناة الزمالك الجديدة على النايل سات

قمر صناعي نايل سات

تردد 11449

معدل استقطاب أفقي

معامل التصحيح الخطأ 5/6

معدل ترميز 27500

وتسعى قناة الزمالك الجديدة لتقديم أعلي مستوي وأفضل خدمات من خلال المحتوي المميز والمتنوع الذي يتم فيه الاستمتاع للجمهور من خلال المشاهدة على مدار اليوم، وبتقنيات عالية الجودة HD، ووجود أفضل البرامج والمذيعين، وبصورة نقية واضحة وغير مشوشه كما بالاضافة إلى انها تمتلك حقوق الملكية للمباريات.
 

أبرز مميزات قناة الزمالك:

  • إعادة المباريات الهامة والبرامج المتنوعه المختلفة.
  • عرض أخبار الزمالك الهامة.
  • الصوت واضح والتقنيه عاليه
  • الصوره غير مشوشه
  • اتاحته لجميع المتابعين بنادي الزمالك النادي الابيض مجاني
  • وجود موقع للنادي الابيض إلكتروني خاص بهم وصفحه على السوشيال لتحديد واختيار أوقات المباريات التي يحبها عشاق نادي الزمالك
  • القناه تعمل باستمرار بدون تشوش.

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كيفية ضبط التردد علي الرسيفر المستخدم في المنزل دون الحاجة إلى فني لضبطه:

  1. الضغط علي زر القائمة
  2. الضغط علي كلمة ترطيب
  3. اختار النايل سات
  4. الضغط علي الزر ثم قم بإدخال التردد للقناة الجديد
  5. اختار استقطاب
  6. ادخل معدل ترميز
  7. قم بالضغط علي البحث وسيتم من خلاله ضبط القناة

 

تعرف على أبرز برامج قناة الزمالك:

  • برنامج «زملكاوي»، والذي يقوم بتقدمه نجم الفريق الزملكاوي السابق محمد أبو العلا
  • برنامج أخبارنا، والذي تقدمه فرح علي
  • برنامج التالتة يمين، والذي يقدمه لاعب سابق عبد الواحد السيد
  • برنامج «نهارك أبيض» والذي يقدمه محمد طارق وإنجي يحيي
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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