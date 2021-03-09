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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:22 م
قناة الأهلي
قناة الأهلي
أحمد عاشور
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يبحث جماهير النادي الأهلي وعشاق كرة القدم في أنحاء مصر عن تردد قناة الأهلي الجديد على نايل سات 2021، للاستمتاع بمشاهدة المباراة التي تجمع فريقي الأهلي والإسماعيلي، غدا الأربعاء، ضمن المباريات المؤجلة في الدوري المصري الممتاز.

وتعتبر قناة الأهلى من القنوات التي تحقق نسبة مشاهدة عالية من بين القنوات الرياضية، وهي مملوكة للنادي الأهلى المصري، حيث يرغب العديد من المواطنين المحبين للدائرة المستديرة، وعشاق القلعة الحمراء بشكل خاص، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث، بعد تغير تردد القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات بداية من عام 2021 الجديد.

وتوفر الدستور لقرائها تردد قناة الأهلي الجديدة على نايل سات 2021 حتى يتثنى لهم الاستمتاع بمشاهدة المباراة.

تردد قناة الأهلي الجديدة على نايل سات 2021


ويستطيع المشاهد تنزيل القناة وضبطها، ليتمكن من مشاهدة ما تبثه من خلال التردد الجديد، كما تقوم القناة ببث مباشر لجميع برامجها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتيسير على المشاهد.


القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة: 11747 معدل الترميز: 27500 معامل الاستقطاب: رأسي H معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة 11440 معدل الترميز 27500 معامل الاستقطاب أفقي V معامل تصحيح الخطأ: 56.


برامج قناة الأهلي ALAHLY TV على نايل سات


وتحظى قناة الأهلي بمتابعة جماهيرية كبيرة، خاصة من قِبل جماهير النادي الأهلي، إذ تُعد أحد أفضل القنوات الرياضية في مصر، وتختص بعرض كل ما هو متعلق بالنادي سواء في كرة القدم أو السلة والرياضات الأخرى، بجانب الاهتمام بالجانب التحليلي والفني بعد كل لقاء، من خلال أفضل المحللين الرياضيين في عالم كرة القدم.


حيث تذيع القناة على مدار اليوم العديد من البرامج الرياضية التي تهتم بالرياضة بشكل عام، وبكرة القدم بشكل خاص، حيث تقدم تحليلات وتعليقات لأهم المباريات العالمية، مع مجموعة من أهم الرياضيين في مصر، بدون رسوم أو اشتركات حيث تكون مجانية لجميع عشاق الرياضية بكافة أنواعها وأشكالها.

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وتضم القناة عددا من البرامج، أبرزها: برنامج ١٠ الصبح في الأهلي، الأبطال، ملك وكتابة، التريند، البيت الكبير، البيج هاوس، استاد الأهلي، نشرة إخبارية رياضية تقدم أهم أخبار النادي اليوم، وأخيرًا برنامج المجري، بالإضافة إلى بعض السهرات الخاصة، والبرامج الترفيهية.

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