رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 05:07 م
موقع دعم مصر
موقع دعم مصر
نعمات مدحت
طباعة
يرغب الكثير من المواطنين في تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن، ولا يعرف الخطوات التي من خلالها يستطيع تسجيل رقم الهاتف، حيث يبحث العديد من مستخدمي البطاقات التموينية عن كيفية، وذلك لتحديث البيانات حتى لا تتوقف البطاقة التموينية عن العمل.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة خطوات كيفية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين على موقع دعم مصر.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

يمكن لجميع أصحاب البطاقات التموينية، تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر من خلال إتباع الخطوات التالية: القيام بالدخول عبر موقع دعم مصر من هنا :www.tamwin.com.eg، وبعد ذلك الضغط على خانة القائمة الرئيسية، ثم الضغط على زر خدمات تموينية للمواطنين، ثم اختيار خدمة سجل موبايلك، واختار بطاقة التموينية النشطة أو بطاقة إصدار جديد.

وتتضمن خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم، ستظهر قائمة استمارة إضافة رقم الموبايل، ثم يقوم المواطن بكتابة رقم البطاقة التموينية، ثم كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، واختيار المحافظة التابعة لها البطاقة التموينية، ثم قوم بالضغط على أيقونة " دخول "وسوف يظهر قائمة بإضافة رقم المحمول الخاص بالمواطن.

موقع دعم مصر.. تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وهنا ينبغي ضرورة كتابة رقم الهاتف الخاص والمسجل في شركة الاتصالات التابع لها باسم صاحب البطاقة التموينية، وأخيرًا الضغط على كلمة إضافة، وسيكون بعد ذلك تم إضافة الرقم إلى البطاقة التموينية.

خدمات موقع دعم مصر

ويقدم موقع دعم مصر، العديد من للخدمات التموينية العديد من الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يمكن الاستعلام عن كافة المعلومات والأخبار الحديثة حول البطاقة التموينية، حيث يمكن الآن تحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال كيفية إضافة رقم موبايل في بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر، وأيضا يمكن الأن النقل من محافظة إلى أخرى لبطاقة التموين.

موضوعات متعلقة

الصور الأولى لحريق خط الغاز في إدكو بالبحيرة

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحى غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من النيابة تجاه واقعة التحرش بطفلة المعادى

مصدر يكشف كواليس اختيار بديل باتشيكو فى الزمالك

كلام نهائى.. باتشيكو يرحل عن الزمالك.. ومفاوضات حول مستحقاته

إنفوجراف

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

«سكر محروق».. أحدث ترجمات عبدالرحيم يوسف عن دار صفصافة

الخميس.. القومية للفنون الشعبية بقبة الغوري

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم