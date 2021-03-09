يرغب الكثير من المواطنين في تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن، ولا يعرف الخطوات التي من خلالها يستطيع تسجيل رقم الهاتف، حيث يبحث العديد من مستخدمي البطاقات التموينية عن كيفية، وذلك لتحديث البيانات حتى لا تتوقف البطاقة التموينية عن العمل.





"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة خطوات كيفية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين على موقع دعم مصر.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الآن

يمكن لجميع أصحاب البطاقات التموينية، تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر من خلال إتباع الخطوات التالية: القيام بالدخول عبر موقع دعم مصر من هنا : www.tamwin.com.eg ، وبعد ذلك الضغط على خانة القائمة الرئيسية، ثم الضغط على زر خدمات تموينية للمواطنين، ثم اختيار خدمة سجل موبايلك، واختار بطاقة التموينية النشطة أو بطاقة إصدار جديد.





وتتضمن خطوات تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم، ستظهر قائمة استمارة إضافة رقم الموبايل، ثم يقوم المواطن بكتابة رقم البطاقة التموينية، ثم كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، واختيار المحافظة التابعة لها البطاقة التموينية، ثم قوم بالضغط على أيقونة " دخول "وسوف يظهر قائمة بإضافة رقم المحمول الخاص بالمواطن.

وهنا ينبغي ضرورة كتابة رقم الهاتف الخاص والمسجل في شركة الاتصالات التابع لها باسم صاحب البطاقة التموينية، وأخيرًا الضغط على كلمة إضافة، وسيكون بعد ذلك تم إضافة الرقم إلى البطاقة التموينية.

خدمات موقع دعم مصر

ويقدم موقع دعم مصر، العديد من للخدمات التموينية العديد من الخدمات الإلكترونية التي من خلالها يمكن الاستعلام عن كافة المعلومات والأخبار الحديثة حول البطاقة التموينية، حيث يمكن الآن تحديث بيانات البطاقة التموينية من خلال كيفية إضافة رقم موبايل في بطاقة التموين عبر رابط موقع دعم مصر، وأيضا يمكن الأن النقل من محافظة إلى أخرى لبطاقة التموين.