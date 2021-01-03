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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

موقع دعم مصر.. تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

الأحد 03/يناير/2021 - 05:37 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
نعمات مدحت
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منذ بدء تسجيل وإضافة المواليد إلى بطاقة التموين أمس السبت الموافق 2 يناير، وانهالت التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين عن موقع دعم مصر وتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، عبر المنصات الإلكترونية على محركات البحث الشهيرة، حتى يضيف المواطنين الأولاد والزوجة على البطاقة أو الأقارب بشكل عام وفقا لخطوات وشروط حددتها وزارة التموين.

 

موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين


"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة خطوات تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين على موقع دعم مصر لبطاقة التموين.

 

وتوفر هذه الخدمة للمواطن معرفة كل ما هو جديد من السلع التموينية الجديدة، وتسهيلا عليهم من عدم الذهاب إلى المقار التموينية في ظل الظروف التي تشهدها البلاد من انتشار وباء كورونا المستجد، ويمكن للمواطن اتباع الخطوات الآتية لتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر وهي:

- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية من جانب صاحب البطاقة التموينية حتى يتمكن من التسجيل وهو: www.tamwin.com.eg

- أن يقوم صاحب بطاقة التموين بإدخال رقم الهاتف الخاص به، أو تصحيح رقم الهاتف في حالة تغيير الرقم الذي سبق تغييره حيث يتكون الرقم من إحد عشر رقما، ويقوم بالضغط على خانة حفظ الهاتف.

أن يقوم المواطن صاحب بطاقة التموين بعد دخوله على الموقع الرسمي بالضغط على خانة " برجاء تسجيل رقم الموبايل ".

- ولا ينسى المواطن صاحب بطاقة التموين، أن يقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما من الشمال لليمين، عبر الموقع.

ويقدم موقع دعم مصر العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية، وذلك تسهيلا على المواطنين، ومنعا للتكدس والازدحام في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار وباء كورونا المستجد.


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