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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:54 م
بين سبورت
بين سبورت
نعمات مدحت
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يحظى تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات، اهتمام كبير من جانب الجمهور، خلال هذه الفترة، بعد تغير تردد القنوات الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، بداية من يناير الماضي 2021، بداية العام الميلادي الجديد، وذلك بالسؤال والبحث عنها عبر محركات البحث الشهيرة، وبعد أن قامت القناة بنقل عدد كبير من مباريات النادي الأهلى التي تهم المشاهد.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

يستطيع المشاهد، والمحب للساحرة المستديرة متابعة كافة المباريات التي تنفلها حصري بين سبورت من خلال التردد القادم عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات، حيث يصعب على البعض معرفة التردد وضبط القناة، ويلجأ كثير من المواطنين لمتابعة المباريات في المنزل،  في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، التي راح ضحيتها الآلاف حول العالم من الأرواح.
  
ويمكن مشاهدة القناة حيث عبر التردد الآتي على القمر الصناعي: نايل سات "ميجا هرتز": 12765، ومعدّل استقطاب الموجة: أفقي، وأما معامل الترميز: 27500، بينما جاء معادل تصحيح الخطأ: 43.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على القمر الصناعي سهيل سات


ويمكن مشاهدة المباريات وجميع الأنشطة الرياضية التي تبثها القناة عبر التردد التالي على القمر الصناعي سهيل سات حيث يتم إشارة ارسال البث واحده في جميع الترددات القادمة بـ: DVB-S2 إضافة إلى أن معدّل تردد الموجة: 8PSK ، فقد جاءت الترددات عبر القمر كالتالي:

التردد "ميجا هرتز": 11547، معدّل استقطاب الموجة: عامودي، معدّل الترميز: 27500، وأما معدّل تصحيح الخطأ: 23.

وأما التردد الثالث فقد جاءت كالآتي: ميجا هرتز: 11585، معدّل استقطاب الموجة: عامودي، معدّل الترميز: 27500، معدّل تصحيح الخطأ: 23.

وأما التردد الرابع لقناة بين سبورت على القمر الصناعي سهيل سات فقد جاءت كالتالي: ميجا هرتز: 11547، معدّل استقطاب الموجة عامودي، ومعدّل الترميز 27500، معدّل تصحيح الخطأ 23
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و بعد عرض تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات، أما التردد الخامس، فهو: التردد "ميجا هرتز": 11585، معدّل استقطاب الموجة: عامودي، معدّل الترميز: 27500، معدّل تصحيح الخطأ: 23 ، حيث يمكن للمواطن متابعة المباريات من خلال الترددات السابقة في أي وقت بالمجان.

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