استعد للمشاهدة.. تردد قناة اون تايم سبورت لمتابعة مباراة مصر وليبيا

تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر و ليبيا بتصفيات كأس العالم من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وتتصدر القائمة البحثية خلال الآونة الأخيرة؛ لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير تردد ضبط القناة و موعد ومكان انعقاد المباراة بتشكيل فريق المنتخب المصري.

تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

يرغب الملايين من عشاق كرة القدم في كافة بلاد العالم حاليا في ضبط إشارة بث قناة on time sports عبر القمر الصناعي المصري نايل سات وذلك لمتابعة مباراة تصفيات كأس العالم بين المنتخب المصري ونظيره الليبي، حيث يمكن ضبط القناة عبر التردد 11861 معامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 واستقطاب عمودي وذلك للحصول على جودة في الصورة و الصوت حيث يتم إذاعة كافة مباريات البطولات المحلية والدولية طوال الـ 24 ساعة، هى فترة بث القناة دون تشويش بجميع الرياضات، ويحتل فريق منتخب مصر الوطني وصيف المجموعة السادسة حيث يحرز 4 نقاط.

موعد إقامة مباراة مصر و ليبيا بتصفيات كأس العالم

تقام اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر الجاري مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم قطر وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية يتصدر المنتخب الليبي المجموعة السادسة في الجولة الثالثة من دور المجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط عقب فوزين على منتخبي الجابون و أنجولا.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022 حيث يشارك فيها 32 فريق.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع

يرغب الكثير من عشاق كرة القدم في تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وليبيا بتصفيات كأس العالم، حيث يلعب المنتخب المصري المباراة بتشكيل التالي:-

الهجوم محمد صلاح، رمضان صبحي، مصطفى محمد

الدفاع أحمد حجازي، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف

وسط الملعب عمرو السولية ومحمد النني وعبدالله السعيد

حراسة المرمى محمد الشناوي.

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