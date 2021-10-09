السبت 09 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب
انقلاب

أصيب 7 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بطريق الصعيد الصحراوى الشرقى الجديد، أمام مركز ملوى بالمنيا. 

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة

تسبب الحادث فى إصابة 7 أشخاص وهم: محمد. س. ع 22 سنة عامل، طه. م. ط 44 سنة تاجر، مقيمان بأسيوط وأبنائه زياد 12 سنه تلميذ، ريناد 8 سنوات، محمد 5 سنوات، آيات 8 شهور، وصباح. ر. ع 32 سنة لا تعمل، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وكانت قرية طمبو بمركز بنى مزار، شهدت صباح اليوم السبت تصادمًا بين مركبتين توك توك، مما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 4 آخرون، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة والمصابين لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج. 

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين مركبتين توك توك، وأفادت التحريات الأولية عن وقوع تصادم توك توك بأخر وأسفر ذلك عن مصرع طفل وإصابة 4 آخرين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب سيارة ملاكى طريق الصعيد الصحراوي الشرقي مركز ملوى بالمنيا إصابة 7 أشخاص

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