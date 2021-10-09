أول تعليق من صاحب تريند «الطفاية دي» بعد لقاء الرئيس السيسي

التقى أيوب القاضي، صاحب تريند «الطفاية دي»، ابن قرية البحثية التابعة لمركز نجح حمادي بقنا الذي الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن فعاليات معرض تراثنا، الذي تقيمه وزارة الصناعة والتجارة لدعم المنتجات المحلية.

وعبّر البائع الفصيح عن سعادته بلقاء رئيس الجمهورية، كما أكد دعم القيادة السياسية له ولكل الشباب المجتهد الذي يحاول الارتقاء بالصناعة الوطنية، كما أنه لن يدخر جهدًا في سبيل مساعدتهم.

وقال أيوب، لـ"الدستور"، إن زيارة الرئيس السيسي كانت دافعًا له، لافتًا إلى أنه لم يتوقع زيارته في معرض تراثنا، لافتًا إلى أن الرئيس دائمًا ما يقف خلف الشباب ويدعم مشروعاتهم الوطنية.

علقت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التضامن الاجتماعى، على البائع الفصيح الذى استطاع تصنيع بعض الأدوات الصغيرة التي يتم استيرادها من الخارج كالتماثيل الصغيرة والطفايات:"شئ يبعث على الفخر"، مضيفة أنها ستخصص جناح بمعرض تراثنا، لأيوب عبد اللاه القاضي، المعروف إعلامياً بالبائع الفصيح، من أجل عرض منتجاته.

وأكدت الوزيرة أنها سترسل مسؤولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فرع قنا إلى منزل البائع الفصيح، من أجل الوقوف على احتياجاته التمويلية أو التدريبية:" إحنا بندور على اللى زيك.. طريقتك في التسويق تدرس، طريقة كلامك مهنى وطالع من القلب واللى طالع من القلب بيوصل للقلب".

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد قال إن الرئيس تفقد قاعات وأجنحة معرض تراثنا الذي يعقد في دورته الثالثة بمشاركة ١٥٠٠ عارض، إضافة إلى مشاركة بعض الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الاقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب.

وتبادل الرئيس الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات واستمع إلى اقتراحاتهم وافكارهم موجهًا بتقديم التسهيلات والدعم لهم وبتذليل أي عقبات تواجه انشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المختلفة وذلك في إطار دعم الدولة للشباب وللمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز آليات عرض وتسويق منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق.