الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اشتريت خط اتصالات واستلفت عليه ملبغ مالي ورميته.. ما حكم الشرع؟ «الإفتاء» تجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

من الأسئلة التي تحظى بتفاعل كبير من جانب المواطنين، وتتكرر بشكل مستمر، ما قالته سيدة داخل جروبات الفتوى عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" تود معرفة الحكم الشرعي حول التعامل مع بعض شركات المحمول في مصر، حيث قالت: كنت امتلك خط اتصالات، واستلفت عليه مبلغ من المال ورميت الخط، هل سيكون عليه دين معلق؟ وماذا أفعل حتى لا يكون عليه دين؟

من جانبها، ردت دار الإفتاء، على هذه الفتوى قائلة: “نعم يجب عليك رد قيمة ما استخدمته من رصيد إلى شركة المحمول، وهذا المال دين عليك فلا يسقط من ذمتك إلا بسداده، فعليك الذهاب إلى الشركة وسداد هذا المال لهم، وفقا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن”.


طرق التواصل مع دار الإفتاء
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم شراء خط اتصالات واستلاف مبلغ مالي حكم التعامل مع شركات الاتصالات حكم عدم رد الدين حكم الشرع في استلاف مبلغ وعدم رده هل الدين معلق لحين سداده دار الافتاء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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