الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء» تجيب: زوجى يجبرنى على عدم الإنجاب.. ما حكم الشرع؟

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر، من مواطنة تقول: زوجى يجبرني على عدم الإنجاب، وأنا أريد أن أنجب؟ فما حكم الشرع في ذلك؟

من جانبها، قالت الإفتاء، إن الأصل أن لكلٍّ من الزوجين الحق في إنجاب الأولاد، فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، وكذا ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذن زوجها.

وأضافت الدار، أن الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، فلا يجوز للزوج إجبار زوجته على منع الحمل بغير رضاها، ولا يجوز للزوجة إجبار الزواج على منع الحمل بغير رضاه، والضابط في ذلك أن من أراد الإنجاب من كلا الزوجين، فإرادته هي النافذة وعلى الطرف الآخر الاستجابة وعدم الممانعة.

يشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من رواد التواصل الاجتماعي تعاطفوا مع سائلة بشكل كبير، وانهالوا بموجة من التعليقات عبر البث المباشر مستدلين بآيات من الذكر الحكيم.

طرق التواصل مع دار الإفتاء
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم الشرع في اجبار الزوجة على عدم الانجاب حكم الشرع في الاجبار على عدم الانجاب حكم الشرع في أخذ وسائل حمل بدون علم الزوج حكم استخدام وسائل منع الحمل دار الافتاء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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