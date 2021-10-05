وزير سياحة الجزائر: نرغب في توسيع التعاون مع مصر

أكد وزير السياحة الجزائري ياسين حمادي، والسفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر، ضرورة توسيع التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير الجزائري للسفير المصري، اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان وزارة السياحة؛ لبحث واقع العلاقات الثنائية في مجال السياحة وآليات تعزيزها وترقيتها.

وأعرب الوزير ياسين حمادي، والسفير أيمن مشرفة عن اعتزازهما بمستوى العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين، واستعرضا الآليات الكفيلة من أجل تعزيز التعاون السياحي.

وتطرق الطرفان، خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر، إلى أهمية تعزيز العلاقات بين الهيئات والمتعاملين السياحيين لكلا البلدين، لتبادل الخبرات، لاسيما في مجال التكوين والتدريب السياحي والفندقي، والترويج والتنشيط السياحي، وكذا الاستثمار السياحي والفندقي من أجل الدفع بالشراكة الجزائرية-المصرية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

وأضاف وزير السياحة الجزائري: أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة تدريجية لقطاع السياحة مع وصول الجزائر لتحقيق المناعة الجماعية من خلال التلقيح ، مشيرًا إلى أن شركة مصر للطيران ستكون من أوائل الشركات التي تسير رحلاتها المباشرة إلى الجزائر.

وتابع الوزير: أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين مصر والجزائر في جميع المجالات ولاسيما التاريخية والثقافية والسياحية، قائلاً : "مصر هي الشقيقة الكبرى لنا وكانت مصر والجزائر يدًا واحدة وستظلان كذلك".

وأوضح وزير السياحة الجزائري: أنه بالرغم من امتلاك بلاده كافة المقومات السياحية وتمتلك ١٦٠٠ كم من الأراضي الساحلية، إلا أن السائح الجزائري أحب المدن الساحلية المصرية ولاسيما مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

ونوه بأن تجربة مصر السياحية يجب دراستها، معربًا عن أمله في الاستفادة من خبراتها في هذا المجال.

في السياق ذاته، أشار وزير السياحة الجزائري إلى أن الوزارة فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال السياحة من خلال تذليل أي عقبات قد تواجهه في هذا الشأن.