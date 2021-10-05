غدًا.. تكريم ياسين التهامى فى معرض «سِبْحَة صُوفية» بجامعة طنطا

يحل الشيخ ياسين التهامي ضيفا على حفل افتتاح معرض "سِبْحَة صُوفِيَّة" والذي يقام بجامعة طنطا، في الحادية عشرة من صباح غد الأربعاء، برعاية الأستاذ الدكتور محمود أحمد زكي رئيس جامعة طنطا، والسادة نواب الجامعة، وبدعوة الأستاذة الدكتورة رانيا عبده الإمام، أستاذ التربية الفنية ووكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك في ظلِّ حرصِ القيادة السياسية على تعميق الصلة بين تاريخنا الشمولي وواقعنا الحاضر، في إطار دعوة السيد رئيس الجمهورية للحفاظ على التراث الشعبي والإسلامي والتأكيد على الهوية المصرية.

ياسين التهامي

ويقدم المعرض لوحات فنية شاملة تنسجم فيها روعة الكلمات مع عبقرية الأداء والطرب الأصيل مجسدة في صور منقوشة بأنامل ذهبية مبدعة، لتخرج اللوحة عن وصفها المألوف وتتحول من مجرد صورة مرسومة وتصبح إحساسا وشعورا منقوشا في لوحة . فيصل إلى المتلقي في صورة نغم مُشَاهَد تطرب له العين، وتحن لسماع نبضات إبداعه الآذان .

ومن هنا، وبكلمات كبار سلاطين الكلمة مرورا بسلطان العاشقين سيدي عمر بن الفارض ومن كان قبله ومن جاء بعده، وصولا إلى الدكتور عمرو فرج لطيف Amr F. Latif في عصرنا الحاضر ، وبترجمة عبقرية من ساقي الأرواح وعميد دولة الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي ، وبلوحات فنية نُسِجَت بأنامل ذهبية للأستاذة الدكتورة رانيا عبده الإمام.

ياسين التهامي

يأتي هذا المعرض ليقدم رسالة تعبيرية صادقة عن تراث وهوية هذا الشعب الأصيل، كما يتضمن الحفل تكريما لعميد المنشدين الشيخ ياسين التهامي .

ومن المقرر أن يكون دخول الحفل بالدعوات الخاصة فقط بناء على تعليمات إدارة الجامعة.